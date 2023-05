Dieser Mann lässt Frauen verschwinden: Zauberer Hans Klok bringt Las Vegas nach Deutschland

Magier Hans Klok (54) hat am gestrigen Dienstagabend den Auftakt seiner "Live from Las Vegas"-Tour in der Hamburger Barclays Arena gefeiert.

Von Madita Eggers

Hamburg – Eine Mischung aus Klassikern wie dem (Stoff-)Kaninchen aus dem Hut, Gedankenlesen, Befreiungskunst und pompösen Illusionen, die den Zuschauer mit vielen Fragezeichen im Kopf zurückließen, hat Hans Klok (54) am gestrigen Dienstagabend den Auftakt seiner "Live from Las Vegas"-Tour unter dem Motto "Sie sehen, was sie nicht sehen und sehen nicht, was sie sehen" in der Hamburger Barclays Arena gefeiert.

Blonden Haarpracht und weit aufgeknöpftes Hemd – Magier Hans Klok (54) blieb seinen optischen Markenzeichen am Dienstag in Hamburg treu. © Madita Eggers/TAG24 Auf den Zeigerschlag genau erschien Hans "Clock" mit einem Knall auf der Bühne. Mit wehender, blonder Haarpracht und weit aufgeknöpftem Hemd blieb der schnellste Magier der Welt auch nach drei Jahren Corona-Zwangspause seinen optischen Markenzeichen treu. Eigentlich sollte der Illusionist gerade auf einer Bühne in Las Vegas stehen, doch das wohl berühmteste Virus hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also dachte sich Klok kurzerhand, er holt Vegas einfach nach Deutschland. Wenn auch in einer etwas abgespeckten Version. Treu nach der Redensart: Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas. Der gebürtige Niederländer führte am Dienstagabend sogar auf Deutsch durch seine Geschichte der Magie. "Ich selbst sage immer, dass ich Deutsch wie Rudi Carrell spreche, aber ich seh' aus wie Linda de Mol", sagte Klok und bewies damit eine ordentliche Portion Humor, die sich durch seine ganze Show ziehen sollte. Unterhaltung Paula Beer: "Bad Banks"-Star freut sich auf Jury-Aufgabe in Cannes Etwa als er seinen allerersten Trick "Viele Flaschen und ein Glas" vorführte. Diesen habe er laut eigener Aussage als Achtjähriger von seinem Opa gelernt und könne ganz einfach nachgeahmt werden. Man brauche einfach nur einen Tisch, zwei leere Zylinder, eine Flasche und ein Glas. Wie von Geisterhand erschienen dann – scheinbar unkontrollierbar – allerdings immer neue Weinflaschen, für die sich Klok jedes Mal aufs Neue entschuldigte.

Die Assistentinnen waren die heimlichen Heldinnen der Show

Viele Illusionen Hans Kloks (54) beinhalteten das Verschwinden seiner Assistentinnen in Kisten. © Madita Eggers/TAG24 Statt sich unkontrollierbar zu vermehren, verschwanden bei der Mehrheit von Kloks Illusionen seine leicht bekleideten Assistentinnen. Die heimlichen Heldinnen der Show. Sie standen in puncto Schnelligkeit ihrem Showmaster in nichts nach und mussten ganz im Stil der "Zersägten Jungfrau" so einiges über sich ergehen lassen. Mehrere Schwerter sowie flammende Pfeile durchbohrten ihre Körper und stets für den menschlichen Körper viel zu kleine Kisten ließen die Damen einfach verschwinden. Doch auch Klok bewies, dass er den Titel "Schnellster Magier der Welt" nicht umsonst trägt. Trotz seiner 54 Jahre schaffte er es binnen eines Augenschlags, sich aus einem Käfig zu befreien oder im selbigen plötzlich eingesperrt zu sein. Unterhaltung "Bin durchs System gerasselt": YouTube-Star Tanzverbot brach die Schule in der achten Klasse ab Wie er einige Wochen vor seiner Show im TAG24-Interview verriet, hält er sich vor allem mit Joggen und Schwimmen fit.

Von "Schwebender Glühbirne" zur "Schwebenden Jungfrau"