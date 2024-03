Er kann es genauso gut: "Anzeigenhauptmeister" nimmt Niclas Matthei aufs Korn

Stuttgart - Der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei (18) sorgt mit seiner gnadenlosen Knöllchen-Jagd seit Kurzem deutschlandweit für Furore. Doch was der junge Mann aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt kann, kann sein selbsternannter Parodist aus dem Schwäbischen schon lange.

Auf die Nachfrage des Mannes, ob Autofahrer nun künftig immer einen Zollstock mit sich führen müssen, reagiert der falsche Matthei ausnahmsweise mal gar nicht so pingelig, der Abstand könne ihm zufolge auch einfach geschätzt werden, doch leider habe sich der Fahrer in diesem Fall völlig verschätzt.

Skeptisch und voller Überzeugungsdrang schreitet der "Kommissar" zur Tat und kündigt eine Anzeige für den "Falschparker" an. © Screenshot/TikTok/timundjani

Auf die Frage "Und was passiert jetzt?" kann sich der schwäbische "Ordnungshüter" endlich auszeichnen, ist dann sofort in seinem Element.

Es hagelt natürlich eine Anzeige wegen Falschparkens! Empört über diese Reaktion lässt das "Opfer" seinen gespielten Frust an der "Autoritätsperson" aus.

"Solche Menschen wie Sie sind echt zum K**zen", findet er und spricht damit aus, was viele genervte Autofahrer in ähnlicher Lage wohl denken würden.

Doch all das Gejammer kratzt das Matthei-Imitat herzlich wenig, ein Anzeigenhauptkommissar kennt eben kein Pardon und so erzählt er mächtig stolz, er sei im vergangenen Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland unterwegs gewesen und habe insgesamt 140.995 Euro erwirtschaftet.