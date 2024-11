Bei "Fame Fighting 2" fliegen die Fäuste: Erste Promis sorgen für fette Kampfansagen

Bonn - Im Bonner Maritim Hotel fliegen an diesem Samstagabend wieder die Promi-Fäuste! TAG24 ist für Euch bei "Fame Fighting 2" im Live-Ticker hautnah dabei und berichtet über die spannenden Kämpfe und alle Infos abseits des Roten Teppichs.

Emmy Russ (25) vs. Eva Benetatou (32)

Jakub Merlan-Jarecki (29) vs. Kevin Njie (28)

Diogo Sangre (30) vs. Bobby Chambers (36)

Bocc Özsu (34) vs. Max Wilschrey (28)

Tommy Pedroni (29) vs. Jona Steinig (29)

Tobias Pietrek (34) vs. Juliano Fernandez (26)

Neben den Duellen zwischen Walentina gegen Hati und Marvin gegen Callum kommt es am Samstagabend zu diesen Prügel-Partien:

Nach sieben Männer-Duellen kommt es zum Abschluss von "Fame Fighting 2" auch zu zwei Frauen-Kämpfen. Geboxt wird dabei in maximal drei Runden mit jeweils drei Minuten Länge.

Das Influencer-Highlight des Vorjahres geht in die zweite Runde - jetzt wird abgerechnet! Ab 18 Uhr geht es für 18 Realitystars um jede Menge Ruhm und Ehre in der Influencer-Welt.

Bei Walentina Doronina klingelt die Kasse!

Am Mikro von Trashkurs lässt die Ex von Can Kaplan (27) die Kohle-Bombe platzen. "Mit allem drum und dran kommen bei mir schon zwischen 80.000 und 90.000 Euro zusammen. Das ist schon eine ziemlich nette Summe."