Fans sauer: Aus diesem lächerlichen Grund muss sich K-Pop-Star öffentlich entschuldigen

Seoul (Südkorea) - Das bekannte koreanische Popsternchen Karina (24) hat sich in einem handgeschriebenen Brief bei ihren Fans entschuldigt. Zuvor sorgten Details aus dem Privatleben der Sängerin für einen handfesten Skandal.

Nun hat die Sängerin reagiert: In einem emotionalen Brief (handgeschrieben) wandte sich der Star bei Instagram an ihre 12,8 Millionen Follower und bat um Vergebung für ihren "Fehltritt".

Nun haben koreanische Blogger herausgefunden, dass die 24-jährige Frontfrau mit Schauspieler Lee Jae-wook (25) in einer geheimen Beziehung lebt. In der knallharten Welt der koreanischen Popmusik ein handfester Skandal!

Die unter Beschuss geratene Sängerin bittet in ihrem Brief, der von der Seite Soompi übersetzt wurde, um Verständnis, jetzt kein Single mehr zu sein.

Karina an die Fans: "Ich habe diesen Brief geschrieben, in der Hoffnung, meine Gefühle auch nur ein bisschen auszudrücken." Es tue ihr aufrichtig leid, wenn sie ihre Fans verletzt habe. "Ich weiß sehr gut, wie enttäuscht die Fans sein müssen, die mich bisher so unterstützt haben". Jeder einzelne Fan sei ihr wichtig, beteuert die Sängerin bei Instagram.



Die 24-Jährige gelobt, sich in Zukunft von einer "reiferen Seite" zu zeigen. Sie will "noch härter an ihren Aktivitäten arbeiten."



Nach Karinas intimer Love-Beichte zeigten viele Verständnis für die junge Frau. "Warum solltest du dich für etwas entschuldigen, das überhaupt nicht falsch ist?", fragt sich ein Instagram-Follower. "Du verdienst es, glücklich zu sein. Dein Glück ist unser Glück", meint dagegen ein anderer. Ein dritter stellt fest: "Du hast nichts Falsches gemacht."