Fettes Brot geben allerletztes Konzert mit Gästen, Hits und Wehmut: "Wir sind Kulturgut wie die Beatles!"

Hamburg – Bevor sie mit ihrer Barkasse "Yasmin" von der Bühne weg in Richtung Sonnenuntergang segelten, legten "Fettes Brot" am Samstagabend noch einmal am Musikhafen der Hamburger Trabrennbahn an. Bei ihrem allerletzten Konzert im Rahmen ihres zweitägigen "Brotstock"-Festivals haben König Boris (49), Dokter Renz (49) und Björn Beton (50) ihren Abschied mit ihren größten Hits und zahlreichen namhaften Gästen gefeiert.