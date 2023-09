Filmfest Hamburg mit schönster Liebesgeschichte abseits der Leinwand eröffnet

Doch es lag auch ein Hauch von Abschied in der Luft, den Albert Wiederspiel selbst zunächst nicht spürte. "Irgendwie realisiere ich es noch gar nicht, dass es mein letztes Filmfest ist. Es fühlt sich wie all die anderen Male an, es ist alles wie immer, alles schön", so der Kult-Festivalleiter im Gespräch mit TAG24 .

Ein Küsschen für den Liebsten. Albert Wiederspiel (62, l.) und Ehemann Gustav-Peter Wöhler (67) berührten mit ihrer Liebe zueinander am Donnerstag alle im ausverkauften Saal. © Nora Petig/TAG24

Für einen absoluten Gänsehaut-Moment sorgte Ehemann Gustav-Peter Wöhler. Zusammen mit seiner Band stimmte er nach Wiederspiels Eröffnungsrede Bob Dylans "Make you feel my Love" an. Ein Höhepunkt einer der wohl schönsten Liebesgeschichten abseits der Hamburger Kinoleinwand.

"2005 wurde ich eingeladen, um hier mit meiner Band zu spielen, da kannte ich diesen jungen Mann noch nicht", erinnerte sich Wöhler. "Aber, was er da erzählt hat und was er gesagt hat, das war so witzig und so eloquent und so klug, dass ich mich stande pede (Anm.d.Red.: auf Anhieb) in ihn verknallt habe!"

Eine musikalische Liebeserklärung, für die sich Wiederspiel prompt mit einem von Jubel begleitendem Küsschen bedankte. Romantik at "his" best und das ganz ohne Drehbuch.