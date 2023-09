Filmfest Hamburg verspricht Großes: "Bei uns ist zehn Tage lang Barbenheimer"

Festivalleiter Albert Wiederspiel (62) weiß: Auch Festivals müsste man neu erfinden und neu definieren. © Christian Charisius/dpa

"2023 werden bei uns wieder Preisträger-Filme aus Cannes, Locarno und Sundance laufen, um nur einige zu nennen", so Pressesprecherin Helen Peetzen am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Gestartet wird mit dem jordanischen Film "Inshallah a Boy" von Amjad Al Rasheed (38), beendet wird das Festival am 7. Oktober mit "Paradise is Burning" von Mika Gustafson (35).



"In der ganzen Welt haben Festivals zurzeit eine Renaissance", erklärte Festivalleiter Albert Wiederspiel (62) am Vormittag. "Das liegt nicht nur, aber auch an dieser angesagten Event-Kultur, in der wir leben. Der Zuschauer will mehr als nur einen Film sehen. Das liegt aber auch an dem Wunsch nach einem kuratierten Programm."

Das Kinoprogramm und auch fast das gesamte Angebot der Streamingplattformen sei nicht kuratiert. "Die Kontextualisierung der einzelnen Filme findet de facto nur bei Festivals wie unserem statt. Und so erleben Filmfestivals, und das gilt auch für das Filmfest Hamburg, eine Hochphase."

Aber auch Festivals müssten sie neu erfinden und neu definieren. "Wie grenzen wir uns von dem Überangebot ab? Wie stellen wir sicher, dass wir mehr und anders anbieten können als diese?"