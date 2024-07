Finch stellt Fan auf Bühne bloß: "Für mich das peinlichste Objekt!"

Hamburg - Aktuell feiert Finch (34) sein zehnjähriges Jubiläum mit seiner "Die große Open Air Tour 2024". Viele der Termine waren in kürzester Zeit ausverkauft – der Hype um den selbsternannten David Hasselhoff Ostdeutschlands ist groß. TAG24 war am gestrigen Donnerstag bei seinem Konzert im Hamburger Stadtpark dabei und wurde Zeuge einer krassen Show, aber auch von weniger rühmlichen Momenten.

Finch (34) hatte am Donnerstagabend das Publikum fest im Griff. Am heutigen Freitag und am 1. August wird er erneut in den Hamburger Stadtpark zurückkehren, alle drei Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft. © Fabian Lippke

Die Bezeichnungen seiner Musikrichtung reichen von Rap bis Schlager, gerne auch "Ballermann-Sänger". Doch egal, welches Genre man Finch anhängen will, der 34-Jährige ist vor allem eins: ein Entertainer.

Er versteht es, die Menge zu kontrollieren und ihnen das zu geben, was sie wollen: Texte zum Mitgrölen und Party-Stimmung.

Die selbst für Nicht-Fans fast schon ansteckend wäre – nicht zuletzt durch die nicht bestreitbare Live-Präsenz des Künstlers –, wenn da nicht die (Song-)Momente von Sexismus und Diskriminierung wären.

Denn auch wenn der gebürtige Brandenburger seinen Künstlernamen "Finch Asozial" 2021 abgelegt hat, macht er diesem immer noch alle Ehre.



Zumindest bei seinem Konzert am Donnerstag. So wurde beispielsweise jeder, der sein Handy zu lange in der Luft hielt, von Finch als "Stasi-Schwein" bezeichnet. Nicht gerade kollegial ließ er Taylor Swift (34) ausbuhen, ihretwegen habe er nicht bereits 2024 in der Barclays Arena spielen können, sondern kann diese jetzt erst nächstes Jahr "zerf***en".

Und obwohl fast ein Drittel seiner Fans auch bei dem US-Star zu den Besuchern zählten, stellte er klar: "Meine Fans sind keine Swifties, meine Fans sind Assis!"