Taylor Swift stimmt in Hamburg besonderen Song an: "Noch nie live gespielt!"

Seit einigen Tagen bereitet sich Hamburg auf die zwei Mega-Konzerte von Taylor Swift im Volksparkstadion vor. Alles, was Ihr jetzt noch schnell wissen müsst.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Hamburg wird Swiftburg! Schon seit einigen Tagen bereitet sich die Hansestadt auf die zwei Mega-Konzerte von US-Popstar Taylor Swift (34) im Volksparkstadion vor.

Taylor Swift (34) trat am Dienstag vor rund 50.000 Fans im Volksparkstadion auf. © Christian Charisius/dpa Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) werden insgesamt rund 100.000 Konzertbesuchende erwartet. Über Taylor Swifts Aufenthalt in Hamburg war zunächst nur wenig bekannt. Sie sollte aber bereits am Montagvormittag angereist sein und in der luxuriösen Präsidentensuite des Hotels Vier Jahreszeiten an der Binnenalster untergekommen sein. Informationen zur Anreise und den Einlassregeln für beide Konzerte haben wir hier für Euch zusammengestellt. Taylor Swift Heute erstes Deutschland-Konzert: Taylor-Swift-Fans warten schon seit Stunden auf ihr Idol Über alles Weitere berichtete TAG24 am Dienstag in einem Liveticker:

23. Juli, 22.50 Uhr: Abend endet mit Konfettiregen

Nach etwas mehr als dreieinhalb Stunden endete der erste Taylor-Swift-Abend in Hamburg ähnlich, wie er begonnen hatte: Mit Glitzer-Body und im Regen - dieses Mal aber nur als Animation auf der Leinwand zu "Midnight Rain" - und ganz vielen glücklichen Gesichtern. Die Zugabe: "Karma" im Konfettiregen.

23. Juli, 22.32 Uhr: Besondere Song-Premiere

Nach rund drei Stunden "Era"-Show hatte Taylor noch zwei Surprise-Songs dabei. Ihre Acoustic Session begann sie mit dem Song "Teardrops On My Guitar", der vorher nicht auf ihrer Setlist zu finden gewesen war. Und direkt im Anschluss gab es eine echte Premiere: "Diesen Song habe ich tatsächlich noch nie live gespielt", erklärte Taylor und stimmte "We Were Happy" mit eigener Klavierbegleitung an.

23. Juli, 21.46 Uhr: Die Erde bebt!

Die Sängerin und ihre Fans brachten Hamburg zum Beben. © Christian Charisius/dpa Bei "Shake it off" haben die Forschenden der Uni Hamburg im zwei Kilometer entfernten DESY starke seismische Wellen gemessen. Die Swifties haben die Erde beben lassen.

23. Juli, 21.20 Uhr: Applaus will nicht versiegen

In ihrem Album Folklore sei sie die Erzählerin nicht die Hauptfigur der Geschichten, erklärte Taylor ihren Fans. Angefangen zu schreiben habe sie das Album während der Corona-Pandemie, als alle verwirrt und isoliert waren. Neben der Geschichte von "Betty" sang sie unter anderem aus dem Schwesteralbum, wie Taylor "Evermore" selbst bezeichnete, "Champagne Problems". Der Applaus nach Letzterem wollte dann auch gar nicht mehr versiegen. Fassen konnte das die 34-Jährige ihrem Gesichtsausdruck nach nicht, freute sich aber aufrichtig: "Wow, ich liebe euch alle!"

23. Juli, 20.39 Uhr: Die Sonne kommt raus

Zu "Enchanted" bahnte sich wieder die Sonne ihren Weg durch die Wolken und Taylor löste in langer Glitzerrobe durch jedes kleine Winken einen wahren Jubelsturm bei ihren Fans aus.

23. Juli, 20.10 Uhr: Kleines Mädchen sorgt für Gänsehaut-Moment

Ein Moment, der auf keinem Konzert der Tour fehlen darf, sorgte auch in Hamburg für Gänsehaut: Dann nämlich, als Taylor ihren handgefertigten "Red"-Hut während des Songs "22" an ein kleines Mädchen aus dem Publikum übergab, das vorher auf den Bühnenrand gehoben worden war. "I love you" erklärten sich die beiden gegenseitig und während Taylor strahlte, brach das Mädchen in Tränen aus und winkte ihrem Idol noch lange aus der Ferne zu, während dieses längst wieder in der Mitte der Bühne tanzte.

Taylor Swift beglückte ein kleines Mädchen mit einem besonderen Geschenk. © Christian Charisius/dpa

23. Juli, 19.58 Uhr: "Hamburg, das ist eine Regen-Show!"

Wer sich gefragt hatte, ob Taylor Swift ihre Show im nur teilweise überdachten Volksparkstadion an den vorhergesagten Regen anpassen würde, bekam gleich die Antwort. Denn schon nach wenigen Minuten stand die Sängerin samt Gitarre und ihrer Band einfach unbekümmert im Regen und wurde klitschnass: "Hamburg, das ist ganz offiziell eine Regen-Show!", erklärte sie aber fröhlich."Wir lieeeben Regen-Shows! Seid ihr bereit, die ganze Nacht im Regen zu tanzen?"

Taylor Swift (34) tanzte für Hamburg gut gelaunt durch den Regen. (Archivbild) © ANDRE DIAS NOBRE / AFP

23. Juli, 19.30 Uhr: Taylor Swift in Hamburg: "Schön, euch zu sehen!"

Um 19.30 Uhr konnten die Fans den Countdown endlich ein letztes Mal herunterzählen: "It's been a Long Time Coming" hauchte Taylor ihren Fans im Intro zu und performte dann ihren Meg-Hit "Cruel Summer" im Glitzer-Body mitten auf der Bühne. Der Moment, auf den viele seit Monaten gewartet hatten. "Schön, euch zu sehen!", begrüßte die Sängerin das Publikum anschließend auf Deutsch. Jetzt heißt es: Dreieinhalb Stunden und mehr als 40 Songs lang durchtanzen.

Taylor Swift (34) spielte am Dienstag das erste ihrer zwei Hamburg-Konzerte im Rahmen der "The Eras Tour". (Archivbild) © Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

23. Juli, 19.01 Uhr: Erneute Gewitterwarnung

Wieder gibt es eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Bahrenfeld. Sturmböen und Starkregen sind bis 19.45 Uhr möglich.

23. Juli, 18.56 Uhr: Forschende messen Swifties

Bereits bei der Vorband konnten Forschende der Uni Hamburg seismische Wellen messen, die durch die Musik oder die Fans entstanden sind. Um 18.15 Uhr nahm der Petra-Ring des DESY ein deutliches Signal wahr. Der Ring des Teilchenbeschleunigers und das Volksparkstadion liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt.