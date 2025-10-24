Für dieses Konzert sagte Montez seinen Urlaub ab: "Ich hatte wochenlang Angst"

Hamburg - Eigentlich wollte Singer-Songwriter Montez (31, bürgerlich Luca Gargallo) nach seiner diesjährigen Arena-Tour eine wohlverdiente Pause einlegen, wie er im Gespräch mit TAG24 verriet. Doch statt Urlaub am Meer zog es den gebürtigen Bielefelder noch einmal auf die Bühne. Im Rahmen des Abschlusskonzertes von "Channel Aid" spielte er am Donnerstagabend seine "wirklich allerallerletzte Show" in diesem Jahr im Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

Nach Rea Garvey und Samy Deluxe war Montez der dritte große Headliner der diesjährigen "Channel Aid"-Gala. © Tag24/Madita Eggers

"Ich hätte mir kein schöneres Finale vorstellen können", strahlte Montez.

Musikalisch begleitet wurde auch er am Donnerstag vom 65-köpfigen Lufthansa Orchester unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez (54).

"Wir waren viel auf Tour, aber so intim wie heute, ist es sehr selten", freute sich der Musiker. "Es ist was ganz Besonderes mit dem Orchester. Wenn so viele Musikerinnen und Musiker zusammenkommen – magic!" Gerade weil es nicht häufig vorkomme, mit einem so großen Ensemble die eigenen Lieder zu präsentieren, freute sich der bekennende Ed-Sheeran-Fan auf den Abend. "Die eigenen Songs in solch einem Gewand zu hören, das macht schon Spaß!"

Dabei gab er zuvor offen zu: "Ich hatte wochenlang Angst" vor diesem Konzert. Angst davor, für seine Fans nicht "perfekt" abzuliefern.

Diese Unsicherheit kenne er nur zu gut: Er erinnerte sich an ein Festival im vergangenen Jahr, bei dem er parallel zu einer erfolgreichen Deutschrap-Band auftrat: "Die Sonne schien, Sommer, Festival, alle waren besoffen – und ich dachte nur: Die haben jetzt bestimmt richtig Bock, meine Ballade zu hören". Während des Auftritts habe der 31-Jährige "am liebsten in den Erdboden versinken" wollen.

"Das war wirklich schlimm. Ich wollte nur weg aus der Situation." Doch dann kam ein Song, der alles veränderte: "Jeden Tag mehr". "Der hat mich gerettet", erzählte Montez.

"Ich hab in die Augen der Leute geguckt und mich sofort daran erinnert, warum ich Musik mache. Nicht wegen Hype, sondern wegen Emotionen, wegen Gefühlen. Das ist der Grund, warum ich als 13-jähriger Luca angefangen habe zu schreiben – und warum ich als 31-jähriger Montez heute hier stehe. Musik war für mich immer ein Ventil."