 3.537

Weihnachtsfilme am Heiligabend: Alle Highlights im großen Überblick

Am Heiligabend laufen tolle Weihnachtsfilme für die ganze Familie.

Von Maxima Michael

Deutschland - Um den Weihnachtsstress ein wenig hinter sich zu lassen, sind gemütliche Filme genau das Richtige – wir verraten Euch, wann und wo am Heiligabend welche Highlights warten.

Der beliebte Weihnachtsklassiker "Schöne Bescherung" läuft um 16.50 Uhr auf RTL.
Der beliebte Weihnachtsklassiker "Schöne Bescherung" läuft um 16.50 Uhr auf RTL.  © picture-alliance / obs

Ab Mittag

  • "Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer", 12.10 Uhr, SAT.1: Bei dem süßen Animationsfilm geht es um einen Yeti, der in einem verborgenen Dorf wohnt und unverhofft auf einen Menschen trifft ... was seine Welt ziemlich auf den Kopf stellt.
  • "Die Familie Stone - Verloben verboten!", 12.15 Uhr, VOX: Ein Paar verbringt ein ziemlich verrücktes Familienfest bei der Familie Stone, wobei viele Spannungen in der Luft liegen - für viele lustige Momente wird trotzdem gesorgt.
"Wir wurden beklaut": Einbruch bei "Let’s Dance"-Liebling Ekaterina Leonova
Unterhaltung "Wir wurden beklaut": Einbruch bei "Let’s Dance"-Liebling Ekaterina Leonova
  • "Weihnachten bei den Hoppenstedts", 14.20 Uhr, ARD: Der alte Filmklassiker zeigt das Weihnachtsfest einer bürgerlichen Familie, begleitet von Missverständnissen, Streitereien und dem ein oder anderen befremdlichen Familienmitglied.
  • "Last Christmas", 14.55 Uhr, RTL: Die vorhersehbare, aber herzerwärmende Romanze handelt von einer Frau, die nach schwierigen Zeiten ihr Herz erneut öffnet und durch eine besondere Begegnung den Sinn des Lebens wiederfindet.
  • "Schöne Bescherung", 16.50 Uhr, RTL: Ein Familienvater plant ein perfektes Weihnachtsfest - dieses endet durch Pannen, Stress und familiären Tumult im großen Chaos.
  • "Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung", 17.55 Uhr, RTL: Der Weihnachtsmann benötigt schnellstmöglich eine Frau, um seinen Weihnachtsmann-Status nicht zu verlieren - parallel treibt ein Doppelgänger am Nordpol sein Unwesen.
Auch auf "Die Feuerzangenbowle" dürfen wir uns am Heiligabend freuen.
Auch auf "Die Feuerzangenbowle" dürfen wir uns am Heiligabend freuen.  © ullstein bild

Gemütlicher Abend mit diesen Highlights

"Kevin allein zu Haus" darf für viele an einem perfekten Weihnachtsabend nicht fehlen.
"Kevin allein zu Haus" darf für viele an einem perfekten Weihnachtsabend nicht fehlen.  © © 1990 Twentieth Century Fox Fi
  • "Sissi", 20.15 Uhr, RTL: Der junge Freigeist Elisabeth "Sissi" wird unerwartet die neue Kaiserin von Österreich und muss sich nun zwischen Liebe, Pflichten und Hof-Ritualen neu einordnen.
  • "Kevin - Allein zu Haus", 20.15 Uhr, SAT.1: Kevin wird von seiner Familie versehentlich zu Hause zurückgelassen – und muss nun sein Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen.
  • "Die Feuerzangenbowle", 21.45 Uhr, ARD: Ein erfolgreicher Schriftsteller möchte aus lauter Neugier seine Schulzeit noch einmal erleben und verkleidet sich als Schüler - dabei spielt er seinen Mitmenschen zahlreiche Streiche.
Emotionale Premiere für Max Mutzke: "Ich bin ganz schön nervös"
Unterhaltung Emotionale Premiere für Max Mutzke: "Ich bin ganz schön nervös"
  • "Sissi - Die junge Kaiserin", 22.10 Uhr, RTL: Sissi gibt nach der Hochzeit mit dem Kaiser ihr Bestes, um sich dem neuen Hofleben anzupassen und die Liebe zu ihrem Gatten aufrechtzuerhalten.
  • "Der Grinch", 22.15 Uhr, SAT.1: Eine grüne Kreatur möchte Weihnachten stehlen, doch der einstige Bösewicht lernt durch die Liebe und Freundschaft der Menschen, was das Fest tatsächlich bedeutet.

Neben dem beliebten Weihnachts-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" laufen weitere Weihnachtsfilme für Groß und Klein - TAG24 wünscht viel Spaß und ein besinnliches Fest.

Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance / obs; ullstein bild; © 1990 Twentieth Century Fox Fi

Mehr zum Thema Unterhaltung: