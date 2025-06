Zurück auf dem Laufsteg: GNTM-Star entkommt knapp einer Not-OP

Hamburg - In der 19. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" belegte Linus Weber (25) im vergangenen Jahr den zweiten Platz bei den Männern. Verletzungsbedingt konnte der gebürtige Bayer nach der Show allerdings kaum Laufsteg-Jobs annehmen, wie er TAG24 am Dienstagabend am Rande der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg verriet.