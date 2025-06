Promi-Auflauf bei Fashion Show in Hamburg: Hollywood-Star in der ersten Reihe

Hamburg - Am Dienstagabend stand im Hamburger "Empire Riverside Hotel" alles im Zeichen von Fashion und Diversity. Unter dem Motto "Celebrate Diversity" hat das deutsche Mode-Unternehmen "Ernsting's family" seine Herbst- und Winterkollektion 2025 vorgestellt. Neben zahlreichen weiteren Promis war auch US-Schauspielerin Teri Hatcher (60, "Desperate Housewives") als Star-Gast mit dabei.

Teri Hatcher (60) im Gespräch mit TAG24 im Rahmen der "Ernsting's family Fashion Show" am Dienstagabend in Hamburg. © TAG24/Alice Nägle

Das ehemalige Bond-Girl ("Der Morgen stirbt nie") zog dabei nicht nur alle Blicke der Zuschauenden auf sich, sondern auch die der düberreutschen Prominenz: GZSZ-Star Ulrike Frank (56) unterbrach sogar ihren Walk auf dem Laufsteg um ein Selfie mit Hatcher in der ersten Reihe zu machen.

Der US-Star wollte mit seiner Präsenz aber vor allem die Botschaft der neuen Kollektion unterstützen, wie sie TAG24 im Gespräch verriet, und nahm dafür sogar die weite Anreise aus den USA auf sich.

"Diversität zu feiern bedeutet, sich sichtbar zu machen und laut und stolz anzuerkennen, dass verschiedene Kulturen, Ethnien und Identitäten wichtig sind – und dass wir als Gesellschaft stärker sind, wenn wir an sie glauben", so Hatcher, für die Mode vor allem ein Gefühl ist.

"Das Wichtigste ist, wie man sich fühlt: Mode kann Freude, Komfort oder Stärke bringen – am Ende zählt, dass sie uns ein gutes Gefühl gibt." Das dürfte auch für sie als Schauspielerin gelten. Die 60-Jährige erlangte vor allem durch ihre Hauptrollen in Erfolgsserien wie "MacGyver", "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" und natürlich als Susan Delfino in "Desperate Housewives" Bekanntheit.

"Die Serie hat die Diversität in meiner Kindheit auf jeden Fall erhöht und gezeigt, das Hausfrauen auch durchstarten können", so Genderfluid-Model Felix Nieder (32) gegenüber TAG24. Das perfekte Beispiel dafür sei seine eigene Oma Waltraud (87): "Sie war Hausfrau und ist heute ein großer TikTok-Star". Zudem zeige sie dadurch auch Altersdiversität.