Gruppen-Kiffen im Stadtpark: Cypress Hill bringt die Menge zum Glühen

Hamburg - Westcoast-Feeling trotz Hamburger Schietwetter: Die US-HipHop-Legenden Cypress Hill haben am Dienstagabend beim Auftakt ihrer "Germany Tour 2025" das restlos ausverkaufte " Stadtpark Open Air " wortwörtlich in eine riesige Rauchwolke gehüllt. Kein Wunder, schließlich standen mit B-Real (55), Sen Dog (59), Eric Bobo (56) und DJ Muggs (57) musikalische Ikonen der Cannabis-Kultur auf der Bühne.

B-Real (55) kämpfte zu Beginn des Konzerts mit technischen Problemen und musste kurzerhand mit ins Mikro von Sen Dog (59. l.) singen. © Fabian Lippke

Der Nebel auf der Bühne vermischte sich früh mit den dichten Rauchschwaden aus dem Publikum. Selbst wer nicht zum Joint griff, war spätesten bei "Roll It Up, Light It Up, Smoke It Up" passiv high – hier zündete sich B-Real (55) mitten auf der Bühne selbst einen an.

Für Fans nichts Ungewöhnliches, schließlich setzt sich die Crew aus Los Angeles quasi seit ihrer Gründung 1988 für die Legalisierung von Cannabis ein und zelebriert den Konsum in zahlreichen ihrer Hits.

"Hamburg, are you ready to get high?!" rief Drummer Eric Bobo (56) mitten im Konzert in die jubelnde Menge. Eine rhetorische Frage – dafür reichte ein Blick in die Augen des Nachbarn.

Zwar kämpfte B-real anfangs mit Mikro-Problemen, doch das war schnell vergessen. Denn Cypress Hill lieferten ab – mit allem, wofür die Musiker mit ihrem unverwechselbaren Sound stehen: psychedelisch angehauchte G-Funk-Beats, derbe Rock-Elemente gepaart mit Latino-Vibes.

Natürlich durften auch die Songs vom ikonischen "Black Sunday"-Album (1993) nicht fehlen. Das Werk, das ihnen dreifach Platin, drei Grammy-Nominierungen und den internationalen Durchbruch bescherte: "Insane in the Brain", "A to the K" und "I Wanna Get High" rissen das Publikum kollektiv mit.

Ergänzt wurden die Klassiker am Dienstag mit mehreren Mashups wie "Cock the Hammer" mit Mobb Deeps "Shook Ones, Part II" oder "Hits from the Bong" mit Dr. Dres "Next Episode".