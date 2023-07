Hättet Ihr ihn erkannt? Dieser TV-Moderator war schon als Knirps Barbie-Fan

Das spitzbübische Grinsen hatte TV-Moderator Jochen Schropp (44) auch als junger Barbie-Fan schon drauf. © Oliver Berg/dpa, Screenshot/Instagram/jochenschropp (Bildmontage)

Der "Barbie"-Film mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen lässt weltweit die Kinokassen klingeln: In den USA und Kanada legte die Realverfilmung einen Rekordstart hin und spielte am ersten Wochenende bereits 155 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) ein.

Umso passender das Throwback-Bild, das Jochen Schropp nun auf Instagram teilte: Im blau-weißen Ringel-Schlafanzug liegt der Knirps unter seiner Sesamstraßen-Bettwäsche und grinst spitzbübisch in die Kamera. Das wichtigste Detail aber - na klar - ist die Barbie-Puppe, die der kleine Jochen stolz im Arm hält.

"Ich hatte sieben Barbies, eine Skipper und einen Ken. Am liebsten hatte ich meine Crystal Barbie, denn dazu hatte ich auch den passenden Ken", schrieb der "Volles Haus"-Moderator dazu.

Doch damit nicht genug: "Auch die Rockstar Barbie mit dazugehöriger Bühne und Musikkassette hatte ich. Und so stolz war ich darauf. Meine Schwester hatte den Barbie Ferrari und das Barbie Traumpferd. Meine beste Freundin Betty hatte Pfirsich- und die Herzchen Barbie", beschreibt der Wahlberliner seine frühe Barbie-Welt.

Besonders dankbar ist Jochen Schropp seinen Eltern dafür, dass sie ihn seine Vorliebe auch als Junge haben ausleben lassen. "Meine Eltern haben mich nie dafür beschämt mit Barbies spielen zu wollen, auch wenn sie gegen die materiellen und oberflächlichen Äußerlichkeiten des Barbie Universums waren."