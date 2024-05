Neuer "Miniatur Wunderland"-Abschnitt mit weltweit einzigartiger Technik eröffnet

Hamburg - Seit Ende April kann der neue Monaco-Abschnitt des " Miniatur Wunderlands " in Hamburg bestaunt werden. Nach der feierlichen Eröffnung durch niemand Geringeren als Fürst Albert (66) hat auch TAG24 am heutigen Donnerstag die 36 Quadratmeter große Modellfläche besichtigt, inklusive des neuen Highlights der Touristenattraktion: ein weltweit einzigartiger Nachbau der berühmten Formel-1-Strecke des Fürstentums.

Bis zur Eröffnung hat es dann aber noch mal über ein Jahrzehnt gedauert. "Knackpunkt war auf jeden Fall die Formel-1-Rennstrecke", so Weissleder. "Das ist eine Technik, die es so nicht gibt, und unser Anspruch ist natürlich, dass diese auch 365 Tage im Jahr läuft!"

Spätestens nach der Eröffnung des detailgetreuen Nachbaus des Hamburger Flughafens 2011 und der darauffolgenden Frage - was soll nach Flugzeugen noch kommen? - sei die Idee immer mehr gewachsen, wie Pressesprecher Niklas Weissleder am Donnerstag im TAG24 -Interview erzählte.

Der Pool mit 1500 Quietscheenten ist eines der zahlreichen Details, die im neuen Monaco-Abschnitt bei genauerem Betrachten entdeckt werden können. © Tag24/Madita Eggers

"Neben der Formel-1-Strecke als großes Highlight gibt es auch noch viele kleine Highlights", so der Pressesprecher weiter. "Ich zum Beispiel mag das Ozeaneum sehr gerne. Auf Knopfdruck lässt sich das Meereskundemuseum öffnen und man kann ganz viele Details entdecken, manche erkennt man erst auf den zweiten Blick."

Vor allem für die landschaftlichen Details war Modellbauer Sönke Freitag verantwortlich, der schon seit fast 20 Jahren im Miniatur Wunderland seine Kreativität unter Beweis stellt. Oft lebe er diese auch im "versteckten Blödsinn" aus, wie er es selbst gegenüber TAG24 bezeichnete.

"Wir haben einen Pool mit 1500 Quietscheenten gebaut, wo dann noch ein pinker Teddy mit einer Arschbombe hereinspringt", verrät er eines seiner liebsten Details im neuen Monaco-Abschnitt.

Wer genau hinguckt, entdeckt vielleicht auch noch die Videospielfigur "Sonic", die einen Looping durchläuft, der den Monaco- mit dem angrenzenden Provence-Abschnitt verbindet.

Eine echte Herausforderung seien hingehen die Bäume an der Start-Ziel-Geraden der Rennstrecke gewesen. "Die Autos sind so sensibel, dass wenn die Bäume ihr Grün abrieseln, diese dann letztendlich schmutzig werden und nicht mehr fahren", so Freitag. "Ich habe mich dann mit Herstellern zusammengesetzt und Bäume entwickelt, die so stabil sind, dass sie aussehen wie Bäume, aber nicht rieseln."

Dabei sei der Anspruch immer, das Original nachzubauen. Ja, auch bei Bäumen. Zusammen mit 64 weiteren Wunderland-Mitarbeitern war Freitag sogar in Monaco und in der Provence, um die Landschaft genau zu studieren.