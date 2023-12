Heute geht's los! "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alle Sendetermine

Der Original-Drehort Schloss Moritzburg in Sachsen. © Robert Michael/dpa

Ihr könnt von dem zauberhaften Kultfilm und der schönen Geschichte rund um das Aschenbrödel nicht genug bekommen?

Seit Anfang November und noch bis zum 25. Februar gibt es am Original-Drehort in Moritzburg wieder eine Ausstellung, in der sich das Schloss in Sachsen zur Kulisse für den DEFA-Märchenklassiker verwandelt. Bestaunt werden können auch die Originalkostüme und es gibt jede Menge Hintergrundinformationen.

Alle weiteren Infos, auch zu den Öffnungszeiten und Tickets, lest Ihr bei TAG24: Aschenbrödel-Ausstellung in Moritzburg: Ab heute gibt's die Eintrittskarten.

Wer noch Angeberwissen für die Weihnachtsfeier braucht, findet verblüffende und lustige Fakten zum Film hier: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Spannende Fakten zum Kultfilm.

Dort erfahrt Ihr etwa unter Punkt 26, dass eines der Pferde - sein Name war Bonek - kein märchenhaftes Ende fand: Es wurde zu Salami verarbeitet. Doch auch Punkt 23 hätte man nicht für möglich gehalten.