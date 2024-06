Hurricane Festival 2024: Eröffnung fällt ins Wasser, aber "wir haben ja Regenponchos!"

Scheeßel - Kurz vor 15 Uhr fiel der Startschuss für das diesjährige Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel am Eichenring.

Angekündigt wurden die fünf Herren ganz überraschend von Moderator Elton (53), der seine Worte dann direkt an die jubelnde Menge richtete: "Feiert Euch und habt Spaß!".

Und auch die Prognosen für den restlichen Tag sehen nicht gerade gut aus: "Ich gehe von einem bleibenden Schauerrisiko im Verlauf des gesamten Freitags aus", hatte ein DWD-Sprecher im Vorfeld zu TAG24 gesagt. Und so scheint es sich bisweilen auch zu bestätigen.

Rayvan (24) und Vivian (23) aus Selsingen freuen sich in diesem Jahr vor allem auf Avril Lavigne. © TAG24

Rayvan (24) und Vivan (23) gehörten zu den ersten, die die Festivalwiese am Freitag betraten. Die beiden sind schon erfahrene Festivalbesucher und freuen sich in diesem Jahr vor allem auf Avril Lavigne (39), die am Samstag auf der River Stage auftreten wird.

Die Wetterprognosen nehmen sie gelassen: "Das ist hier Alltag und für das Hurricane total normal. Das stört nicht weiter, dafür haben wir Regenponchos!", sagten sie zu TAG24.

Beide schätzen am Festival im Norden vor allem die familiäre Atmosphäre: "Das macht einfach Laune und ein Besuch ist für mich seit zehn Jahren fast schon Pflicht", so Rayvan.

Als erster großer Act wird dann Ski Aggu (26) ab 16.30 Uhr auf der Bühne stehen, den Abschluss machen dann Ed Sheeran (33, 23 Uhr) und Kontra K. (36, 0.30 Uhr).