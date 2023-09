Johannes Oerding zurück in seinem Wohnzimmer: "Bitte vergesst mich nicht!"

Hamburg – Zum unglaublichen 25. Mal hat Johannes Oerding (41) am Freitag im Rahmen seiner "Plan A Open Airs 2023" im Hamburger Stadtpark gespielt – sein Wohnzimmer, wie der Wahl-Hamburger die berüchtigte Grünanlage selber nennt. Die letzten 15 Konzerte davon waren noch unter Corona-Bedingungen, bestuhlt und mit nur je 1000 Zuschauern. Aber diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei und so konnten sich die über 4000 Fans am gestrigen Abend wieder Schulter an Schulter die Emotionen von der Seele singen.