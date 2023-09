Johannes Oerding macht große Ankündigung: "Hoffe, dass die Leute mich nicht vergessen"

Hamburg - Johannes Oerding (41) wird sich nach seiner "Plan A"-Open-Air-Tour 2023 eine Auszeit nehmen. Das verriet er TAG24 jetzt am Rande des "Kicken mit Herz"-Events in Hamburg.

Johannes Oerding (41) ist aktuell noch auf großer Open-Air-Tour - doch danach wird es wohl erst einmal etwas ruhiger um ihn. © TAG24/Franziska Rentzsch

Dort hatte der Musiker für die "Hamburg Allstars" auf dem Fußballplatz gestanden und unter anderem an der Seite von Bjarne Mädel (55), Elton (52) und Ingo Zamperoni (49) für den guten Zweck um Tore gekämpft. Die Allstars siegten knapp gegen die "Placebo Kickers", doch am Ende gingen alle als Gewinner vom Platz. Schließlich erspielten beide Mannschaften am Sonntag rund 195.000 Euro für den guten Zweck.

"Alle lächeln, alle freuen sich, egal ob man zugeschaut oder gespielt hat. Es war ein richtig toller Sonntagsausflug", erklärte Johannes Oerding TAG24 direkt im Anschluss an das Spiel. Dafür hatte er auch gerne eine unruhige Nacht im Tourbus auf sich genommen - denn am Abend zuvor stand Oerding noch in Görlitz auf der Bühne.

"Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich gestern früh schlafen gegangen bin im Tourbus, was sehr ungewöhnlich ist", so der 41-Jährige.

Der Termin im Stadion Hoheluft sei ihm aber sehr wichtig gewesen: "Das erste Mal war ich 2010 dabei, dann immer nur sporadisch, weil ich natürlich mein Leben lang auf Tour bin." Doch in diesem Jahr habe er sich fest vorgenommen, wieder bei "Kicken mit Herz" dabei zu sein - obwohl das Event wieder einmal zwischen seine Tour-Termine fiel.

Dabei neigt sich die Open-Air-Saison nun auch langsam dem Ende zu: "Jetzt spielen wir noch dreimal in Hamburg und haben dann noch ein Konzert im Sauerland und dann war's das mit dem Sommer", so der Musiker.

Und wie geht es anschließend für ihn weiter?