Jugendserie "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" räumt Emmy ab

New York/Deutschland - Die MDR-Serie "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR ?" hat einen Emmy für ausländische TV-Produktionen gewonnen.

Sabine Scheuring, Andrea Gentsch, Ralf Kukula, Julian Janssen, Christina Herssebroick, Anke Lindemann (v.l.n.r.) freuen sich über die Auszeichnung. © Tobias Prasse/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs

Die Serie konnte sich einen International Emmy bei der Preisverleihung in New York in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" sichern und setzte sich damit gegen Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika durch.

"Auf Fritzis Spuren" beschreibt für ein junges Publikum in sechs teils animierten Folgen die Zeit im geteilten Deutschland kurz vor der Wende.

Die andere nominierte deutsche Produktion ging in Manhattan leer aus. "Herrhausen – Der Herr des Geldes" über das Attentat auf den früheren Vorstandschef der Deutschen Bank musste sich dem britischen "Lost Boys & Fairies" geschlagen geben.