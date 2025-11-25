ZDF-Reporter mit überraschender Alkohol-Beichte: "Ich muss schon aufpassen"

Hamburg - Als Komiker und "heute-show"-Reporter sorgt Lutz van der Horst (50) bei den Zuschauern immer wieder für Lacher. Doch als Gast bei " DAS! Rote Sofa " am Sonntag stimmte der 50-Jährige plötzlich ernstere Töne an.

Lutz van der Horst (50) sprach bei "DAS! Rote Sofa" über Alkohol. (Archivbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

van der Horst ist nicht nur Komiker, sondern auch Autor. Vor Kurzem erschien sein Roman "Konfetti-Blues" - in dem unter anderem auch das Thema Alkohol eine Rolle spielt.

"Ist das was, womit du selbst zu kämpfen hast, dass du nicht zu viel trinkst?", wollte Moderatorin Bettina Tietjen (65) von dem Autor wissen.

"Ja, also gerade in dem Job ... Also Fernsehen ist auch wahnsinnig viel Druck", beichtete der Reporter. "Und ich muss dann schon aufpassen, dass das dann keine Überhand nimmt."

Weiter stellte van der Horst klar: "Also mit geht es gut. Ich hatte jetzt auch keine krassen Phasen. Aber als ich das Buch geschrieben habe, war es definitiv zu viel. Da muss man einfach aufpassen, dass es nicht zur Normalität wird."

Nach Angaben des Komikers passiere es bei Alkohol sehr schnell, in einen ungesunden Kreislauf zu geraten - vor allem, weil Drinks fast in jeder Situation, sei es als Geschenk oder auf Lesetour, immer verfügbar sind.