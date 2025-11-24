"First Dates": Als Marco zickig wird, staunt Norbert nicht schlecht

Köln - Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dann kann es schon mal krachen. So auch in der neuen Folge von " First Dates ", in der sich Marco (48) aus Schwerin und Norbert (56) aus Berlin zum ersten Mal gegenüberstehen.

Norbert (56, l.) ist entsetzt, als Marco (48, r.) ihm in der Fotobox das Posieren verbietet. © RTL+/Screenshot

Marco fällt sofort auf: grellgrüner Trainingsanzug, pinke Stiefel und bunte Haare. Doch hinter dem auffälligen Look steckt ein eher schüchterner Typ, der sich selbst auch mal als "ein bisschen zickig" beschreibt.

Norbert hingegen sprüht nur so vor Energie, lacht, schreit vor Freude und möchte sich in der Fotobox unbedingt verkleiden.

Doch bei seinem Date-Partner ist Vorsicht angesagt: "Aufsetzen tue ich nichts wegen meiner Frisur", meckert Marco los, als sie zusammen den Raum betreten.

Norbert nimmt es zunächst gelassen, setzt die Prinzessinnen-Krone auf und hat seinen Spaß allein. Dennoch merkt er sofort: "Meine Art und seine Art prallen da aufeinander."



Und tatsächlich: Während der Hairstylist immer wieder Witze reißt, bleibt Marco eher verhalten. Selbst als Norbert ihn schließlich überredet, die Königskrone aufzusetzen, greift Marco bei einer Pose harsch ein und zieht ihm die Hand vom Mund.

Das Foto zeigt Norbert daraufhin mit beleidigtem Gesichtsausdruck. "Also mit zickigen Männern komme ich gar nicht gut klar", meint er später.