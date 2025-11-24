"First Dates": Als Marco zickig wird, staunt Norbert nicht schlecht
Köln - Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dann kann es schon mal krachen. So auch in der neuen Folge von "First Dates", in der sich Marco (48) aus Schwerin und Norbert (56) aus Berlin zum ersten Mal gegenüberstehen.
Marco fällt sofort auf: grellgrüner Trainingsanzug, pinke Stiefel und bunte Haare. Doch hinter dem auffälligen Look steckt ein eher schüchterner Typ, der sich selbst auch mal als "ein bisschen zickig" beschreibt.
Norbert hingegen sprüht nur so vor Energie, lacht, schreit vor Freude und möchte sich in der Fotobox unbedingt verkleiden.
Doch bei seinem Date-Partner ist Vorsicht angesagt: "Aufsetzen tue ich nichts wegen meiner Frisur", meckert Marco los, als sie zusammen den Raum betreten.
Norbert nimmt es zunächst gelassen, setzt die Prinzessinnen-Krone auf und hat seinen Spaß allein. Dennoch merkt er sofort: "Meine Art und seine Art prallen da aufeinander."
Und tatsächlich: Während der Hairstylist immer wieder Witze reißt, bleibt Marco eher verhalten. Selbst als Norbert ihn schließlich überredet, die Königskrone aufzusetzen, greift Marco bei einer Pose harsch ein und zieht ihm die Hand vom Mund.
Das Foto zeigt Norbert daraufhin mit beleidigtem Gesichtsausdruck. "Also mit zickigen Männern komme ich gar nicht gut klar", meint er später.
"First Dates": Für Marco gehen Norberts Witze zu weit
Am Anfang des Dates haben die beiden noch einige Gemeinsamkeiten. Marco, Verkäufer aus Schwerin und Norbert, Hairstylist aus Berlin, nähen gern und verstehen sich zunächst sehr gut.
Auch Marcos Partylust stört Norbert nicht. Ganz im Gegenteil, Norbert "würde gern mal wieder ausgehen." Auf der Tanzfläche sei er "eine Kanone."
Einen Schmunzler gibt es auch beim Thema Hühner: Marco erzählt, dass er morgens gern frische Eier von seinen vier Hennen isst. Norbert macht sich einen Spaß draus und witzelt: "Ich hab jeden Morgen zwei frische Eier".
Etwas zu viel für den leicht prüden Marco: "Irgendwie musste ich schmunzeln, aber irgendwie fand ich es auch komisch diesen Satz", gesteht er.
Am Ende des Dates wird dann klar: Die Unterschiede sind einfach zu groß. Auch wenn Norbert gern mal mit Marco den "Dancefloor rocken" würde, fehlte ihm "so ein bisschen der Flirt-Faktor". Marco schaut enttäuscht, denn er hätte sich überraschenderweise ein zweites Date gewünscht.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL+/Screenshot