Als Regisseur für den Oscar nominiert: Wolfgang Glück ist tot

Wien - Der einst Oscar-nominierte österreichische Regisseur Wolfgang Glück ist tot. Der Künstler, der unter anderem für seine Literaturverfilmungen bekannt war, starb am Mittwoch (13. Dezember) in Wien im Alter von 94 Jahren.

Glück, der in den 1960er Jahren mit der Schauspielerin Christiane Hörbiger (1938-2022) verheiratet war, hinterlässt eine Vielzahl an TV- und Spielfilmen, darunter "38 - Auch das war Wien", der 1987 bei den Academy Awards für den besten fremdsprachigen Film nominiert war.

Für den NDR realisierte Glück Anfang der 80er Jahre die Science-Fiction-Serie "Der Androjäger".

Wolfgang Glück wurde 1929 in eine großbürgerliche, intellektuelle Familie in Wien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er seine künstlerische Karriere als Regieassistent am Wiener Burgtheater. Als Theater- und Opernregisseur inszenierte er auch auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Salzburg.