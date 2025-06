"The Last of Us": Alle wichtigen Details zu Staffel 3 auf einen Blick

USA - Nach dem weltweiten Erfolg des Videospiels und der ersten beiden Staffeln ist die Produktion von " The Last of Us " Staffel 3 bereits im vollen Gange.

In der dritten Staffel rückt Abby, bisher verkörpert von Kaitlyn Dever (28), in den Mittelpunkt. © Chris Delmas / AFP

Die Geschichte der dritten Staffel orientiert sich erneut eng an der Vorlage The Last of Us Part II, wie Showrunner Craig Mazin in einem Interview bestätigte.

Diesmal soll besonders Abby im Mittelpunkt stehen. Ihre Geschichte soll mehr Tiefe erhalten, während Ellie weiterhin von dem brennenden Wunsch getrieben wird, Joels Tod zu rächen.

Dabei soll Staffel 3 umfangreicher ausfallen als die vorherige und mehr Episoden umfassen. Wann genau die neuen Folgen erscheinen, ist zwar noch unklar. Ein Start vor 2026 gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Laut Craig Mazin ist die Geschichte von "The Last of Us" damit aber noch längst nicht auserzählt. Fans dürfen sich bereits jetzt auf eine weitere Staffel freuen.