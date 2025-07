Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Juli

Den filmischen Auftakt macht am 2. Juli The Old Guard 2 , setzt die spannende Geschichte der unsterblichen Superhelden rund um Charlize Theron fort. Am 10. Juli gehen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee (auch im echten Leben ein Paar) im Mystery-Thriller BRICK gegen eine undurchdringliche Wand vor, die plötzlich ihre Tür versperrt.

In sein Film-Angebot nimmt Netflix unter anderem neu auf: Suicide Squad (1. Juli), Der Buchspazierer (10. Juli), Die dunkelste Stunde (16. Juli), Knives Out - Mord ist Familiensache (21. Juli).

Für Doku-Fans bietet Trainwreck: Der Sturm auf Area 51 (29. Juli) einen Einblick in eine der wohl skurrilsten Social-Media-Aktionen gegen die gleichnamige geheime Militärbasis in den USA.

Nach fast 30 Jahren gibt am 25. Juli Adam Sandler in der Komödie Happy Gilmore 2 sein Golf-Comeback und hat dabei eine Menge bekannter Gesichter im Schlepptau.

In "TOO MUCH" beginnt eine von der Liebe enttäuschte Frau (Megan Stalter, 34) ein neues Leben in London. © Netflix

Im Murder-Mystery UNTAMED (17. Juli) wird inmitten eines Nationalparks eine Leiche gefunden und in TOO MUCH (10. Juli) aus der Feder von Lena Dunham will sich eine Frau wieder selbst finden, indem sie in London auf den Spuren von Bridget Jones und Notting Hill wandelt.

Neu im Serien-Angebot sind unter anderem alle Staffeln von Naruto (1. Juli) und 1923: Staffel 1 (9. Juli) mit Harrison Ford.