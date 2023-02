Animationsfilm für Anne Franks Tagebuchfreundin: Was wäre, wenn Kitty heute leben würde?

Mit Liebe Kitty begann Anne Frank ab 1942 ihr weltberühmtes Tagebuch. Jetzt dreht sich ein jugendgerechter Animationsfilm um die Holocaust-Geschichte.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Mit "Liebe Kitty" begann Anne Frank ab 1942 die Einträge in ihr weltberühmtes Tagebuch. Jetzt wählt ein Animationsfilm eine tollkühn klingende Prämisse: Was wäre, wenn diese imaginäre Freundin in der Gegenwart lebte und sich auf die Spuren ihrer Erfinderin machte? Der israelische Regisseur Ari Folman (60) macht dieses Experiment. Seine jugendgerechte Holocaust-Annäherung "Wo ist Anne Frank" kommt am Donnerstag in die Kinos.

Macht Tagebuchfreundin Kitty lebendig: Regisseur Ari Folman (60) vor dem Plakat seines Films "Wo ist Anne Frank". © dpa/Hannes P. Albert Das "Tagebuch der Anne Frank" zählt zu den bedeutendsten historischen und literarischen Mahnmalen wider den NS-Terror und die Verfolgung und Vernichtung von Juden in Deutschland. Kann man dieses Werk in Form eines bunten Animationsfilmes aufbereiten? Darf man das? Unbedingt, findet Ari Folman, der den Film "Wo ist Anne Frank" nach der von ihm mit der Zeichnerin Lena Guberman entwickelten Graphic Novel gedreht hat.

Der israelische Regisseur kennt sich damit aus. 2008 hatte Folman die animierte Dokumentation "Waltz with Bashir" in die Kinos gebracht, eine gezeichnete Geschichte des blutigen Libanonkrieges, die für den Oscar nominiert wurde. Kino & Film News Sensation bei "Fast & Furious 10" - Paul Walker (†40) kehrt noch einmal auf die Leinwand zurück! In seinem neuen Film stellt er nun eine gewagte Hypothese auf: Anne Franks imaginäre Freundin Kitty, an die die Autorin im Versteck vor den Nazis ihre Aufzeichnungen adressiert hatte, wird lebendig und fragt sich mit Freund Peter im heutigen Amsterdam, was uns die Tagebuchschreiberin noch bedeutet. In der Begegnung mit Geflüchteten, die wie einst Anne Franks Familie jederzeit - wegen Abschiebung - "abgeholt" werden könnten, findet die Geschichte dabei einen gewagten Zugang in die Gegenwart.

"Wo ist Anne Frank" spielt mit Historien-Film-Klischee