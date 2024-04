Neue Teenie-Romanze auf Prime Video: "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" - feiert Premiere

Berlin - Im Berliner Zoopalast feierte die neue Amazon Prime-Serie "Maxton Hall" am Dienstagabend Premiere. TAG24 war zum Start der Romanverfilmung live vor Ort.

Das gesamte Team von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" posierte vor der Premiere für die Presse. © Laura Voigt

Liebesgeschichten zwischen Teenagern aus unterschiedlichen Welten erzielen große Beliebtheit bei den Streamingdiensten. Dabei ist die Geschichte der Serie nicht unbekannt, denn sie wurde auf Grundlage der gleichnamigen Buch-Trilogie "Save Me" der deutschen Schriftstellerin Mona Kasten produziert.

Während der ersten beiden Folgen von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" wird schnell klar: Die Serie erzählt eine moderne Liebesgeschichte zwischen einem Jungen aus der Oberschicht und einem Mädchen aus der Arbeiterklasse in einer Welt voller Glamour, Prestige, Geheimnisse und Drama. Am Ende fragt man sich: Werden die beiden einen gemeinsamen Weg finden, um glücklich zu sein?

Damit legt Amazon Prime eine Serie mit Potential für mehrere Staffeln vor. Die Liebesgeschichte zwischen Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 21) und James Beaufort (Damian Hardung, 25) hat laut Schriftstellerin Mona Kasten insgesamt drei Teile. "Save Me", "Save You" und "Save Us" kamen 2018 heraus.

Sollte die Liebesgeschichte gut bei den Nutzern ankommen, könnten also weiteren Staffeln folgen. Bisher wird die erste Staffel in über 240 Ländern und 19 Sprachen zu sehen sein.

"Unsere Mission bei Prime Video ist eine herausragende Unterhaltung für Deutschland und die Welt. Nicht nur wir, sondern vor allem Mona Kasten hat eine perfekte Mischung aus Passion, Romantik, Liebe und Intrigen geschaffen", sagte Regisseur Martin Schreier (44) in einem anschließenden Filmgespräch.