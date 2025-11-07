Busse krachen zusammen: 15 Schüler bei schwerem Unfall verletzt

Pulheim - Bei einem Zusammenstoß zweier Schulbusse haben sich in Pulheim im Rhein-Erft-Kreis 15 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Pulheim wurden 15 Schüler verletzt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Polizei teilte mit, dass am frühen Nachmittag an einer Bushaltestelle einer der Busse auf einen vorderen Bus aufgefahren sei.

Mehrere der Schülerinnen und Schüler sollen bei dem Zusammenstoß gestürzt sein.

Der Rettungsdienst behandelte 14 der Kinder vor Ort.