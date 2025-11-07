Busse krachen zusammen: 15 Schüler bei schwerem Unfall verletzt
Von Tamara Wegbahn
Pulheim - Bei einem Zusammenstoß zweier Schulbusse haben sich in Pulheim im Rhein-Erft-Kreis 15 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt.
Die Polizei teilte mit, dass am frühen Nachmittag an einer Bushaltestelle einer der Busse auf einen vorderen Bus aufgefahren sei.
Mehrere der Schülerinnen und Schüler sollen bei dem Zusammenstoß gestürzt sein.
Der Rettungsdienst behandelte 14 der Kinder vor Ort.
Einen weiteren Schüler brachten die Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: David Inderlied/dpa