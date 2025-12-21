Hollywood-Sensation: Deutscher Schauspielstar wird Bösewicht im neuen "Superman"-Film

Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen "Superman"-Film.

Von Christian Fahrenbach

Berlin/Los Angeles - Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger (49) schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen "Superman"-Film.

Schauspieler Lars Eidinger (49) hat den Sprung nach Hollywood geschafft.
Schauspieler Lars Eidinger (49) hat den Sprung nach Hollywood geschafft.

"In unserer weltweiten Suche für 'Brainiac' in 'Man of Tomorrow' hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft", schrieb Regisseur James Gunn (59) auf Instagram. Er ergänzte: "Willkommen im DCU, Lars" - mit Blick auf das "DC Universum", zu deren Figurenwelt Superman gehört.

Im vergangenen Sommer war Gunn mit dem Neustart der "Superman"-Filme mit David Corenswet (32) in der Titelrolle ein globaler Hit gelungen.

Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult (36) folgen, der Lex Luthor gespielt hatte. Gunn hatte im Spätsommer verkündet, dass "Superman: Man of Tomorrow" am 9. Juli 2027 in die US-Kinos kommen soll.

Für Eidinger ist es nicht die erste internationale Rolle. Er hatte zuletzt im gerade erschienenen Drama "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney (64) einen kleineren Auftritt.

Regisseur James Gunn verkündet Besetzung auf Instagram

Schauspieler David Corenswet (32) war 2025 erstmals in einer Titelrolle in einem "Superman"-Film zu sehen.
Schauspieler David Corenswet (32) war 2025 erstmals in einer Titelrolle in einem "Superman"-Film zu sehen.

Lars Eidinger: Vom deutschen Charakterdarsteller nach Hollywood

In Deutschland hatte der 49-Jährige spätestens mit seiner Rolle in "Alle Anderen" von Maren Ade (49) den Durchbruch und gilt seit Jahren als einer der vielfältigsten Charakterdarsteller seiner Generation.

Neben Preisen für seine Theaterarbeit war Eidinger auch in Filmen und Serien wie "25 Km/h", "Babylon Berlin" oder dem "Tatort" zu sehen.



