Hollywood-Sensation: Deutscher Schauspielstar wird Bösewicht im neuen "Superman"-Film

Berlin/Los Angeles - Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger (49) schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen "Superman"-Film.

Schauspieler Lars Eidinger (49) hat den Sprung nach Hollywood geschafft. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"In unserer weltweiten Suche für 'Brainiac' in 'Man of Tomorrow' hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft", schrieb Regisseur James Gunn (59) auf Instagram. Er ergänzte: "Willkommen im DCU, Lars" - mit Blick auf das "DC Universum", zu deren Figurenwelt Superman gehört.

Im vergangenen Sommer war Gunn mit dem Neustart der "Superman"-Filme mit David Corenswet (32) in der Titelrolle ein globaler Hit gelungen.

Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult (36) folgen, der Lex Luthor gespielt hatte. Gunn hatte im Spätsommer verkündet, dass "Superman: Man of Tomorrow" am 9. Juli 2027 in die US-Kinos kommen soll.

Für Eidinger ist es nicht die erste internationale Rolle. Er hatte zuletzt im gerade erschienenen Drama "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney (64) einen kleineren Auftritt.