"Kevin allein zu Haus": Schon beim Pizzaessen entscheidet sich, dass Eltern den Jungen vergessen
Winnetka (Illinois/USA) - Weihnachten in Paris: So schön die Reise-Pläne von Familie McCallister auch sind, die US-Amerikaner vergessen auf dem Weg nach Frankreich etwas Wichtiges: ihren achtjährigen Sohn Kevin (gespielt von Macauly Culkin). Jahr für Jahr belustigt der Film zu Heiligabend zahlreiche TV-Zuschauer, die sich jedoch auch fragen, wie man nicht an ein so junges Familienmitglied denken kann. Schon beim gemeinsamen Pizzaessen zu Filmbeginn wird nämlich der Grundstein für "Kevin allein zu Haus" gelegt.
Die ganze Familie hat am Vorabend der Paris-Reise Pizza im Wert von 120,50 US-Dollar (rund 100 Euro) bestellt. Kevin wundert sich, dass er keine Pizza "mit nur Käse" erhalten hat, doch sein älterer Bruder Buzz hat diese Pizza-Variante bereits in sich reingefuttert.
Danach wird dem großen Bruder schlecht und Kevin wütend. Mit voller Wucht rammt er seinem Bruder den Kopf gegen den Bauch und löst damit Chaos aus. Becher fliegen um, Milch und Cola ergießen sich über Tisch und Zimmer.
Sofort beginnt die Familie mit den Aufräumarbeiten. Und als die Servietten in den Abfalleimer fliegen, landet auch Kevins säuberlich beschriftetes Flugticket in den Müll.
Kevin muss sein Haus gegen die "Feuchten Banditen" verteidigen
Wegen eines Stromausfalls verschlafen die McCallisters am nächsten Morgen, sodass sich die Familie in aller Eile auf den Weg zum Flughafen machen muss. Dabei passiert ein Anwesenheits-Malheuer. Im Trubel achtet niemand darauf, den allein schlafenden Achtjährigen zu wecken.
Beim Durchzählen unterlaufen Kevins Schwester Heather dann Zahlendreher: Sie zählt sich selbst doppelt mit und hält auch den naseweisen Nachbarsjungen für ein Familienmitglied, sodass keiner den fehlenden Kevin bemerkt.
Erst im Flugzeug wird Mutter Kate bewusst, dass sie den Achtjährigen vergessen haben. Nun ist der Knabe in der riesigen Luxus-Villa auf sich allein gestellt. Gelingt es ihm, den Ganoven Harry und Marv das Handwerk zu legen?
Sat.1 zeigt den Weihnachtsklassiker an Heiligabend um 20.15 Uhr. Die Wiederholung läuft dann am 1. Feiertag um 17.45 Uhr.
Titelfoto: ProSiebenSat.1/dpa