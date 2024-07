Das Warten hat ein Ende: Nach 16 Jahren kommt "Shrek" zurück!

Ein Gesicht, das jeder kennt: der Oger namens "Shrek" - hier seine Figur im Madame Tussauds in Berlin. © Rainer Jensen/dpa

"Der All-Star kommt zurück", schreiben die Entwickler das Filmstudios "DreamWorks Animation" am Dienstag in ihrem Beitrag auf X. Dazu zeigten sie eine grüne "5" mit zwei Ohren, die im Grunde jeder direkt wiedererkannt haben dürfte.

Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als die Ankündigung für den fünften Teil des Kinderfilmklassikers "Shrek", der am 1. Juli 2026 in die Kinos kommen soll - ein bisschen müssen sich die Fans also doch noch gedulden.

Der letzte Teil der Filmreihe erschien im Jahr 2010. Lässt man die Ableger um den gestiefelten Kater außen vor, wird der fünfte Teil dann ganze 16 Jahre später folgen!

Trotz der langen Zeitspanne werden Shrek selbst, seine Frau Fiona und der Esel weiterhin von den gleichen Schauspielern gesprochen, die seit dem ersten Teil aus dem Jahr 2001 mit von der Partie sind und sowohl jung als auch alt zum Lachen bringen.