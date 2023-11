Dürfen Fans auf Fortsetzung von "Hangover"-Reihe hoffen? Das sagt Bradley Cooper

Los Angeles (USA) - Hoffnung für Fans? Hollywood-Star Bradley Cooper (48), der in dem Biopic-Drama "Maestro" den Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein spielt, würde eine weitere Folge der "Hangover"-Reihe drehen!

Bradley Cooper (48) hätte Lust auf einen weiteren "Hangover"-Film. Doch die Hoffnungen auf eine Fortsetzung halten sich dennoch in Grenzen. © Jae C. Hong/Invision/AP/dpa

Auf "Hangover 4" würde er sich wahrscheinlich sofort einlassen, erklärte der Schauspieler und Regisseur im Podcast "The New Yorker Radio Hour". Das begründete Cooper damit, dass er "Hangover"-Regisseur Todd Phillips (52) und die Co-Stars Zach Galifianakis (54) und Ed Helms (49) "so sehr" liebe.

Unter der Regie von Phillips stand das Trio zusammen mit Justin Bartha (45) in den Jahren 2009, 2011 und 2013 für die kultige Reihe mit Trinkgelagen und derben Witzen vor der Kamera.

Cooper spielte den feierwütigen Lehrer Phil und wurde damit zum Komödien-Star. 2018 machte er dann mit seinem Regiedebüt "A Star is Born" Furore. In dem packenden Liebesdrama spielte er an der Seite von Lady Gaga (37) die Hauptrolle.

Cooper, derzeit auf Werbetour für "Maestro", räumte in dem Podcast-Interview aber ein, dass es wohl kein "Hangover 4" geben werde. Er glaube nicht, dass Regisseur Phillips dazu bereit wäre. Nach vielen Komödienauftritten begeistert sich Cooper ebenso für seine ernsten Charakterrollen. Nichts habe mehr Spaß gemacht als seine Erfahrungen mit "Maestro" und "A Star is Born".