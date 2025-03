Er gab dem Imperator aus "Star Wars" seine Stimme: Clive Revill (†94) ist gestorben

Lange Zeit war Clive Revill (†94, Foto) der Nachbar von David Pressman ("Independence Day", 1996) - die beiden wurden gute Freunde. © Fotomontage: Screenshot: x.com/DavidPressman

Laut einem Bericht des "Hollywood Reporters" bestätigte seine Tochter Kate den Tod ihres Vaters, der bereits am 11. März friedlich in einer Pflegeeinrichtung in Los Angeles eingeschlafen ist.

Zuletzt stand Revill im Jahr 2016 auf der großen Bühne. Damals spielte er zusammen mit Schauspiel-Kollegin Penélope Cruz (50) im Film "The Queen of Spain" eine Rolle.

Anschließend beendete der damals 85-Jährige seine Karriere auf der Leinwand, denn neben seinem hohen Alter hatte Revill auch mit einer fortschreitenden Demenzerkrankung zu kämpfen.

Seit den 1950er-Jahren ist Revill ein fester Bestandteil der Filmlandschaft in Hollywood gewesen und hat etlichen Figuren durch sein Schauspieltalent oder auch durch seine markante Stimme Leben eingehaucht.