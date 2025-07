"Babylon Berlin"-Star Fritzi Haberlandt: "Für diesen Film musste ich einen Elektrotechnikkurs machen"

Schauspielerin Fritzi Haberlandt hat am Donnerstag die Vorpremiere ihres neuen Films "Wilma will mehr" bei den Filmnächten in Leipzig gefeiert.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Bei einer exklusiven Vorpremiere hat Schauspielerin Frtizi Haberlandt (50) am Donnerstag ihren neuen Kinofilm "Wilma will mehr" in Leipzig vorgestellt. TAG24 war vor Ort und fragte die gebürtige Ost-Berlinerin, wie viele Drehbücher sie zuletzt abgelehnt hat, welche Projekte anstehen und warum die Protagonistin sie an ihre Mutter erinnert.

Alles in Kürze Fritzi Haberlandt stellt Kinofilm "Wilma will mehr" in Leipzig vor

Haberlandt spielt vielseitig talentierte Frau im Lausitzer Braunkohlerevier

Für die Rolle absolvierte sie einen Elektrotechnikkurs

Haberlandt plant Rückkehr zur Theaterbühne in Berlin

Kinofilm "Wilma will mehr" läuft in Leipzig in verschiedenen Kinos Mehr anzeigen

Bevor der Film auf der Leinwand begann, bot der Himmel über Leipzig ein farbenfrohes Spektakel. © Silvio Bürger In der Tragikomödie "Wilma will mehr" spielt Haberlandt eine vielseitig talentierte Frau, die in ihrem bisherigen Leben im Lausitzer Braunkohlerevier bereits als Elektrikerin, Maschinistin und Obst-Expertin gearbeitet hat, bevor sie nach der Wende in einem Baumarkt angestellt wird, der sie Ende der 1990er-Jahre jedoch überraschend entlässt. Als sie dann noch ihren Mann dabei erwischt, wie er mit einer anderen Frau splitterfasernackt Spaghetti kocht, verlässt Wilma ihre Heimat fluchtartig, um in Wien ein neues Leben zu beginnen. Für eine Kneipenszene verschlug es die Filmcrew vor zwei Jahren auch in den Westen der Messestadt: "Da der Film Ende der Neunziger spielt, hat uns dieser Teil Leipzigs enorm geholfen, um Wien zu erzählen", verrät Haberlandt TAG24. Kino & Film News Teure Überraschung bei John Wick: Hundehaufen sorgt für Extrakosten Kino & Film News Von wegen anders! Neuer Harry-Potter-Star sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich Als sie das Drehbuch zum ersten Mal las, habe sie keine Sekunde gezögert, die Hauptrolle anzunehmen: "Besonders reizvoll war für mich, dass es eine Frau aus der Generation meiner Mutter ist, die in der DDR sozialisiert wurde, dann diesen Umbruch erlebt und sich dann noch einmal aufmacht. Ich wollte unbedingt diese Frau aus dieser Generation erzählen!", sagte Haberlandt vor der Premiere des Werks von Maren-Kea Freese bei den Filmnächten in Leipzig.

Hier könnt ihr den Trailer von "Wilma will mehr" sehen:

Unter freiem Himmel versammelten sich viele Leipziger und Leipzigerinnen, um der Vorpremiere von "Wilma will mehr" beizuwohnen. © Silvio Bürger

Wilmas Fähigkeiten stellten für Haberlandt eine Herausforderung dar

Für Schauspielerin Fritzi Haberlandt (50) war es nicht der erste Besuch der Messestadt in letzter Zeit. © Silvio Bürger Selbst als erfahrene Schauspielerin sei die Hauptrolle jedoch eine Herausforderung gewesen: "Jemanden zu spielen, der etwas spröde ist, nicht leicht zu verstehen, nicht leicht zu greifen." Um besser in die Rolle der technisch versierten Wilma zu schlüpfen, hat Haberlandt vorbereitend extra einen Kurs für Elektrotechnik absolviert, in dem sie gelernt hat, alles zu reparieren, was die Protagonistin im Film repariert. "Ich finde es toll, wenn eine Frau so etwas kann, aber ich konnte es leider nicht." Danach gefragt, wie viele Rollen-Anfragen sie zuletzt abgelehnt habe, gesteht die 50-Jährige: "Ich kriege gar nicht so viel geschickt. Ich glaube, das liegt daran, weil ich doch sehr speziell bin. Entweder man denkt an mich und will mich besetzten, oder eben nicht." Als Nächstes will sich Haberlandt, die ihre Schauspielausbildung an der "Ernst Busch"-Hochschule in Berlin absolvierte, wieder der Theaterbühne widmen: "Beim Film muss ich immer warten, dass eine wirklich tolle Rolle zu mir kommt, im Theater ist das ein bisschen einfacher, da ist jede Arbeit eine tolle Herausforderung." Die neue Inszenierung soll in Berlin aufgeführt werden, um welches Stück es sich genau handelt, behielt die Schauspielerin jedoch für sich.

Auf Liegestühlen und auf der Tribühne der Pferderennbahn können es sich die Zuschauer gemütlich machen. Auch für Snacks und Getränke ist gesorgt, damit dem vollen Kinoerlebnis unter freiem Himmel später nichts im Wege steht. © Silvio Bürger