Er spielte in Harry Potter und Star Wars mit: Schauspieler Paul Grant ist tot

Schauspieler Paul Grant ist im Alter von 56 Jahren gestorben. © Facebook.com/Paul King Grant

Wie unter anderem der britische "Guardian" berichtet, fand man Paul Grant bereits am vergangenen Donnerstag vor der King’s Cross Station im Norden Londons - er war offenbar urplötzlich zusammengebrochen.

Anschließend sei der Brite noch vor Ort von Sanitätern behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Doch für den kleinwüchsigen Schauspieler kam offenbar jede Hilfe zu spät - er war bereits hirntot.

Am gestrigen Montagmorgen wurde der 56-Jährige von den Ärzten dann endgültig für tot erklärt. Die genaue Todesursache und der Grund für seinen Zusammenbruch sind allerdings bislang noch nicht bekannt.

Dem Ort, an dem der Darsteller sein Bewusstsein verloren hatte, wohnt derweil in Anbetracht seiner Karriere eine besondere Bedeutung inne: Bei der King’s Cross Station handelt es sich um den Bahnhof, an dem Zauberer in den "Harry Potter"-Büchern vom Gleis 9 3/4 aus in den "Hogwarts Express" steigen.

Unter anderem durch Auftritte in der "Harry Potter"-Filmreihe, aber auch in "Star Wars" und anderen legendären Filmen, war der 1,32 Meter große Schauspieler einst bekannt geworden.