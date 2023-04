"Fabian": Kästner-Verfilmung mit Tom Schilling läuft erstmals im Free-TV

Berlin - Berlin im Jahr 1931: Dr. Jakob Fabian arbeitet tagsüber als Werbetexter, nachts zieht er mit einem Kumpel durch Bordelle und Kneipen. Die Literaturverfilmung nach dem Klassiker von Erich Kästner ist an Ostern erstmals im TV zu sehen.

Tom Schilling (41) spielt die Hauptrolle in "Fabian oder Der Gang vor die Hunde". Die Literaturverfilmung läuft am Ostermontag im ZDF. © Michael Sohn/POOL AP/dpa

Regisseur Dominik Graf (70, "Die geliebten Schwestern") hat sich in seinem Film "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" einem Roman von 1931 gewidmet - einer Erzählung von Erich Kästner. Jetzt ist der Film von 2021 im Fernsehen zu sehen, er läuft am Ostermontag um 22 Uhr im ZDF. (Zuvor ist er bereits am Karfreitag um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen.)



Die Geschichte erzählt vom Germanisten Jakob Fabian (Tom Schilling, 41), der bald seinen Job als Werbetexter in einer Zigarettenfabrik verlieren wird. Er vergnügt sich mit Alkohol und Frauen und streift mit dem unglücklich verliebten Labude (Albrecht Schuch, 37) durchs Nachtleben.

Bald lernt er Cornelia Battenberg kennen. Sie will Schauspielerin werden. Gespielt wird sie von Saskia Rosendahl (29, "Werk ohne Autor"). Zwischen beiden entwickelt sich eine Liebe, die ganz leichtfüßig erzählt wird. Doch die Geschichte wird tragisch enden. Wie vieles in der Zeit.

"Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit", heißt es an einer Stelle im Film. "Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit." Zwei Jahre vor der "Machtergreifung" Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten erzählt der Film von den letzten Jahren der Weimarer Republik.