Gollums Comeback: Pläne für neuen"Herr der Ringe"-Film enthüllt!

2014 haben Fans Andy Serkis (60) in "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" das letzte Mal als Gollum bewundern dürfen. (Archivbild) © Frazer Harrison/Getty Images via AFP

Wie Warner Bros. am Donnerstag bekannt gab, trägt der erste Film den Arbeitstitel "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" (deutsch: "Die Jagd nach Gollum") und wird sich, wie der Name bereits verrät, auf Andy Serkis' ikonischen Charakter konzentrieren.

Dabei kehren auch der Regisseur der Originaltrilogie, Peter Jackson (62), sowie die Autorinnen Fran Walsh (65) und Philippa Boyens (62) als Produzenten zurück. Sie "werden bei jedem Schritt involviert sein", sagte Warner Bros. Discovery-Chef, David Zaslav (64), gegenüber Variety.



"Als lebenslange Fans von Professor Tolkiens umfangreicher Mythologie sind wir stolz darauf, (...) an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten", so das Produzenten-Trio.

"Jaaa, mein Schatz. Es ist wieder einmal an der Zeit, mich mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Wächtern von Mittelerde Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte zu wagen", sagte der 60-Jährige, der ebenfalls Regie führen wird. "Es ist einfach zu köstlich."

Das Projekt befindet sich derzeit in den frühen Stadien der Drehbuchentwicklung und werde "Handlungsstränge erkunden, die noch nicht erzählt wurden", so Zaslav.