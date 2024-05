"Schrägsten Sexszenen der deutschen Filmgeschichte": "Selbstverf*ckung"-Film sprengt Grenzen

Berlin/Hamburg - Ein Regisseur nimmt sich selbst aufs Korn: Im neuen, durchaus autobiografischen Film von Oskar Roehler (65) geht es ordentlich zur Sache. So sehr, dass Hauptdarsteller Oliver Masucci (55) sogar von den "längsten und schrägsten Sexszenen der deutschen Filmgeschichte" spricht!

Hollywoodstar Masucci ("Dark", "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"), der zuletzt als Severus Snape am Hamburger Theater zu sehen war, legte sich für die Rolle des lüsternen Hedonisten ordentlich ins Zeug.

"Bad Director" heißt das Werk, basierend auf Roehlers Roman "Selbstverf*ckung" (2017), das seit einigen Tagen in den deutschen Kinos läuft.

Bella Dayne (36) ist die Schauspielerin, die die anstrengenden Drehs an Masuccis Seite über sich ergehen lassen durfte. "Die Zusammenarbeit mit Oliver war ganz wunderbar. Als meine Familie und meine Freunde bei der Premiere waren und den Film gesehen haben, habe ich allerdings erst kurz geschwitzt, weil wir auf der Leinwand so weit gehen", gab sie zu.

Sie ist in "Bad Director" auch nackt auf der großen Leinwand zu sehen, was für die 36-Jährige "absolut okay" sei, "wenn es die Rolle erfordert und es Sinn macht für das kreative Werk. Und wenn der Rahmen abgesprochen ist."

Beim Dreh der Szenen sei sogar eine Rechtsanwältin immer mit dabei gewesen. "Die hatte ihren Spaß", witzelte Masucci.