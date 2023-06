"Friends"-Star Paxton Whitehead ist tot

Virginia (USA) - Große Trauer bei allen Film- und Serien-Fans! Der Schauspieler Paxton Whitehead ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er erlangte vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Friends" internationale Bekanntheit.

Paxton Whitehead wird in der Schauspielwelt von nun an schmerzlich vermisst. © Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nach Informationen der "Daily Mail" verstarb Whitehead in einem Krankenhaus in Arlington im US-Bundesstaat Virginia.

Die Erfolgsserie "Friends" machte ihn zu einem echten Serien-Star. Kleine Kostprobe seines schauspielerischen Könnens gefällig?

In der vierten Staffel verkörperte der in Großbritannien geborene Whitehead nicht nur den Boss von Rachel Green, gespielt von Superstar Jennifer Aniston (54), bei Bloomingdales, sondern auch den Onkel von Emily Waltham, gespielt von Helen Baxendale (53), die später in der Serie Ross (David Schwimmer, 56) heiratete.

Doch "Friends" war gewiss nicht Whiteheads einzige Erfolgsstory. Der Schauspieler flimmerte darüber hinaus noch in vielen weiteren Kult-Serien über die Bildschirme, unter anderem in "Das A-Team", "Mord ist ihr Hobby", "Law & Order" sowie "Frasier".