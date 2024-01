Gleich zwei Horrorfilme mit Micky Maus angekündigt: Das hat es damit auf sich

"Mickey's Mouse Trap" (auf Deutsch: Mickys Mausefalle) zeigt einen als Micky Maus verkleideten Mörder, der eine Gruppe von Freunden in einem Vergnügungspark verfolgt, während in einer Horrorkomödie ohne Titel eine sadistische Maus ahnungslose Passagiere einer Fähre quält.

"Wir wollten mit all dem nur Spaß haben", sagte der Regisseur Jamie Bailey von "Mickey's Mouse Trap" in einem auf YouTube veröffentlichten Trailer.

Der Filmemacher Steven LaMorte - bekannt für den Horrorfilm "The Mean One" von 2022 - arbeitet an seiner eigenen "verdrehten" Version von Micky.

"'Steamboat Willie' hat vielen Generationen Freude gemacht, aber unter der fröhlichen Oberfläche liegt ein Potenzial für reinen, verrückten Horror", erklärte LaMorte.

Die Produktion für diesen Film soll im Frühling beginnen.