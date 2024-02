Heftige Probleme beim "Dune 2"-Dreh: Crew-Mitglieder werden ohnmächtig

Die "Dune"-Filme wurden unter anderem in einer jordanischen Wüste und in Abu Dhabi gedreht. Auch Regisseur Villeneuve sprach von einem "körperlich sehr anstrengenden" Dreh unter "sehr harten Bedingungen". "Mein erster Gedanke war, beide Filme hintereinander zu drehen, aber jetzt denke ich, dass ich dabei gestorben wäre."

Die positive Reaktion auf den ersten Teil sei für ihn außerdem "ein Schub an positiver Energie, um wieder in die Wüste zu gehen", gewesen. Am 29. Februar kommt "Dune: Teil 2" in die deutschen Kinos.