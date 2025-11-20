Hugh Jackman und Kate Hudson feiern "Song Sung Blue"-Premiere – und singen mitten in Kreuzberg!

Berlin - Am Mittwochabend wurde Berlin wieder zum Hollywood-Hotspot. Im Zoo Palast feierten die Stars Hugh Jackman (57) und Kate Hudson (46) die Europapremiere ihres neuen Films "Song Sung Blue".

Der australische Schauspieler Hugh Jackman (57) and US-Schauspielerin Kate Hudson (46) bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast Berlin. © Annette Riedl/dpa

Die beiden Schauspieler flanierten über den roten Teppich vor dem Zoo Palast – und trotz klirrender Kälte nahmen sie sich Zeit für Fotos und Autogramme mit den Fans. Anlass war die Europapremiere ihres neuen Musikfilms "Song Sung Blue".

Im Film schlüpfen die beiden Stars in die Rollen eines Paares, das als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt – Liebe, Musik und Schicksalsschläge inklusive.

Neben der Hollywood-Prominenz mischten sich auch deutsche Stars unter das Premierenpublikum. Riccardo Simonetti (32), der diesmal auf dem roten Teppich auffallend dezent gekleidet war, verriet nach einem kurzen, etwas unangenehmen Händeschütteln mit den Stars auf Instagram seine Begeisterung für den Film.

Er erinnerte seine Follower daran, „die Träume nicht aus den Augen zu verlieren“ und beim Filmstart unbedingt Taschentücher einzupacken.