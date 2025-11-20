Hugh Jackman und Kate Hudson feiern "Song Sung Blue"-Premiere – und singen mitten in Kreuzberg!
Berlin - Am Mittwochabend wurde Berlin wieder zum Hollywood-Hotspot. Im Zoo Palast feierten die Stars Hugh Jackman (57) und Kate Hudson (46) die Europapremiere ihres neuen Films "Song Sung Blue".
Die beiden Schauspieler flanierten über den roten Teppich vor dem Zoo Palast – und trotz klirrender Kälte nahmen sie sich Zeit für Fotos und Autogramme mit den Fans. Anlass war die Europapremiere ihres neuen Musikfilms "Song Sung Blue".
Im Film schlüpfen die beiden Stars in die Rollen eines Paares, das als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt – Liebe, Musik und Schicksalsschläge inklusive.
Neben der Hollywood-Prominenz mischten sich auch deutsche Stars unter das Premierenpublikum. Riccardo Simonetti (32), der diesmal auf dem roten Teppich auffallend dezent gekleidet war, verriet nach einem kurzen, etwas unangenehmen Händeschütteln mit den Stars auf Instagram seine Begeisterung für den Film.
Er erinnerte seine Follower daran, „die Träume nicht aus den Augen zu verlieren“ und beim Filmstart unbedingt Taschentücher einzupacken.
Clubkonzert mit Hollywood-Stars
Auch die Stars selbst zeigten sich Berlin-verliebt: Hugh Jackman postete ein schlichtes, aber herzliches "DANKE BERLIN", während Kate Hudson in einem Post ihr atemberaubendes, transparent-blaues Kleid zeigte und darunter schrieb: "Wir lieben dich, Berlin!"
Doch der Abend war noch lange nicht vorbei: Im Musikclub "Fluxbau" spielte gerade die Berliner Coverband "Ludi & The Lads", als die beiden besonderen Gäste mit den Worten "Von Hollywood nach Kreuzberg" angekündigt wurden. Plötzlich standen Hugh Jackman und Kate Hudson im Mittelpunkt des Clubkonzerts und sangen gemeinsam mit der Band und dem Publikum den Klassiker "Sweet Caroline" von Neil Diamond.
So endete die Premiere in Berlin mit Klassikern der Musikgeschichte und Stars zum Anfassen. Der Film "Song Sung Blue" ist ab dem 25. Dezember in den Kinos zu sehen.
Titelfoto: Bildmonage: Annette Riedl/dpa, Screenshot/Instagram/katehudson