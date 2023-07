"Ken kann gar nichts!": Barbie-Weltrekordhalterin aus NRW bewertet "Barbie"-Kinofilm

Bettina Dorfmann hält mit 18.500 Barbie-Puppen den Weltrekord als Sammlerin, verbrieft vom Guinness-Buch der Rekorde. © Rebecca Krizak/dpa

"Ich habe ihn schon zwei Mal gesehen und finde ihn sehr gut", erklärte die 62-Jährige in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem die Botschaft des Films - ein Plädoyer für die Gleichberechtigung der Frau - habe ihr sehr gefallen. Der Film habe sie zudem mit seiner Mischung aus spaßigen und nachdenklichen Elementen überzeugt.

Er spiele mit den Geschlechter-Rollen, sagte Dorfmann: In der "Barbie-Welt" geben die Frauen den Ton an und die Männer, die Kens, sind nur schmückendes Beiwerk.

"Ken kann gar nichts und liegt nur am Strand", berichtet Dorfmann. "Ohne Barbie ist er nichts." Am Ende sei es Ken, dem in der "Barbie-Welt" zu mehr Teilhabe verholfen werde.