Wenn der Sohn die Sex-Szenen der Mutter plant - Damian Hurley gibt Regie-Debüt

Damian Hurley (22) ist nicht nur hinter der Kamera aktiv. Auch als Model machte er Karriere. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach drei Monaten harter Arbeit stand Hurleys Drehbuch vor der Fertigstellung. In "Strictly Confidential" geht es um die Geschichte einer jungen Frau. Verfolgt vom Selbstmord ihrer besten Freundin, entschließt sie sich dazu, Antworten zu finden.

Nachdem das Buch genehmigt wurde, ging es in die Produktion. Elizabeth Hurley war damit einverstanden, eine Nebenrolle im Film zu spielen.

"Ich hatte nur 18 Drehtage, das Budget war knapp und wir befanden uns auf einer sehr abgelegenen Insel. Es mussten Millionen von Entscheidungen auf einmal getroffen werden, und ich dachte, ich würde durchbrennen", gesteht der mittlerweile 22-Jährige.

Damian Hurley war der Jüngste am Set, hatte Verantwortung für über 100 Darsteller und Mitarbeiter inne. "In Wirklichkeit hatte ich kaum Zeit zum Essen und nahm während der Dreharbeiten 6 kg ab. Ich war so versessen darauf, die Ziellinie zu erreichen, dass ich mich nicht einmal davon abhalten ließ, meine Mutter in einer erotischen Szene mit einer anderen Frau (...) zu inszenieren", erinnert sich der Nachwuchs-Regisseur.