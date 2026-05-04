Kurzfilmtage in Oberhausen: Werk aus Kroatien der große Gewinner des Festivals

Oberhausen - Der Große Preis der Stadt Oberhausen im Internationalen Wettbewerb der Kurzfilmtage ist in diesem Jahr an die kroatische Produktion "Opera" gegangen.

Madeleine Bernstorff (l.) und Susannah Pollheim übernahmen in diesem Jahr zum zweiten Mal die Leitung der Kurzfilmtage in Oberhausen. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Der Film von Igor Zelić, eine experimentelle Studie über Licht, Raum und Wahrnehmung, sei eine "Ode an das Kino und das Drama des Lebens", urteilte die Jury.

"Opera" war der große Gewinner des Festivals und erhielt auch den ersten Preis des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW sowie den Fipresci-Preis der internationalen Filmkritik.

Der mit 8000 Euro dotierte Hauptpreis wurde am Sonntagabend im Oberhausener Lichtburg Filmpalast übergeben.

Damit gingen die diesjährigen Kurzfilmtage vom 28. April bis 3. Mai - die zweiten unter der Leitung von Madeleine Bernstorff und Susannah Pollheim - zu Ende.

In fünf Wettbewerben wurden bei dem renommierten internationalen Festival insgesamt fast 45.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Knapp 500 Kurzfilmproduktionen aus 59 Ländern standen auf dem Programm.