Noch in diesem Jahr! Erster Trailer der neuen Harry-Potter-Serie verrät Starttermin
England - Nach 25 Jahren wird Harry Potter erneut über die Leinwand flimmern, doch diesmal in Form einer Serie. Nun ist der erste Trailer erschienen - mit einer besonderen Überraschung!
Denn anders als zunächst angenommen, werden die Abenteuer rund um den ersten Band der Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen", bereits noch in diesem Jahr mit insgesamt acht Folgen zu sehen sein!
Die ersten Episoden der HBO-Serie sollen zur Weihnachtszeit ausgestrahlt werden. Der Trailer gewährte bereits erste Einblicke in die magische Welt von Hogwarts. Im ersten Teil erfährt der junge Harry Potter, dass er ein Zauberer ist, nachdem er eine Einladung an die berühmte Zauberschule erhält.
Auf der Suche nach Antworten über seine Eltern und seine Vergangenheit nimmt er sein Schicksal an und trifft auf seiner Reise auch seine besten Freunde Ron und Hermine.
Die Serienadaption soll sich deutlich stärker am Originalbuch orientieren als die Filme mit Daniel Radcliffe (36). Durch die längere Laufzeit hat die Serie auch mehr Möglichkeiten - in den Filmen mussten aufgrund der begrenzten Zeit immer wieder Handlungsstränge gekürzt werden.
Die Serienproduktion aller Bücher soll sich über mehrere Jahre erstrecken, aktuell ist die Produktion der ersten Staffel noch in vollem Gange.
Dominic McLaughlin wird der neue Harry Potter
Verkörpert wird der junge Zauberlehrling von Dominic McLaughlin (11). An seiner Seite spielen Alastair Stout und Arabella Stanton (beide 11) seine Freunde Ron und Hermine.
Auch Daniel Radcliffe steht rund 15 Jahre nach dem letzten Film noch immer in Kontakt mit Emma Watson (35, Hermine) und Rupert Grint (37, Ron).
Gemeinsam reflektierten sie, wie surreal es sei, die neuen Darsteller zu sehen, die diese Reise jetzt antreten, all die Jahre später.
"Man sah die Bilder dieser Kinder und wollte sie einfach umarmen. Das war der Impuls, den wir, glaube ich, alle hatten", so der 36-Jährige.
Für die Fans heißt es jetzt nur noch: Geduld haben. In knapp neun Monaten soll die neue Serie starten.
Titelfoto: Yuichi YAMAZAKI / AFP