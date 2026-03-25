Noch in diesem Jahr! Erster Trailer der neuen Harry-Potter-Serie verrät Starttermin

England - Nach 25 Jahren wird Harry Potter erneut über die Leinwand flimmern, doch diesmal in Form einer Serie. Nun ist der erste Trailer erschienen - mit einer besonderen Überraschung!

Noch in diesem Jahr wird die "Harry Potter"-Serie zu sehen sein. © Yuichi YAMAZAKI / AFP

Denn anders als zunächst angenommen, werden die Abenteuer rund um den ersten Band der Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen", bereits noch in diesem Jahr mit insgesamt acht Folgen zu sehen sein!

Die ersten Episoden der HBO-Serie sollen zur Weihnachtszeit ausgestrahlt werden. Der Trailer gewährte bereits erste Einblicke in die magische Welt von Hogwarts. Im ersten Teil erfährt der junge Harry Potter, dass er ein Zauberer ist, nachdem er eine Einladung an die berühmte Zauberschule erhält.

Auf der Suche nach Antworten über seine Eltern und seine Vergangenheit nimmt er sein Schicksal an und trifft auf seiner Reise auch seine besten Freunde Ron und Hermine.

Die Serienadaption soll sich deutlich stärker am Originalbuch orientieren als die Filme mit Daniel Radcliffe (36). Durch die längere Laufzeit hat die Serie auch mehr Möglichkeiten - in den Filmen mussten aufgrund der begrenzten Zeit immer wieder Handlungsstränge gekürzt werden.

Die Serienproduktion aller Bücher soll sich über mehrere Jahre erstrecken, aktuell ist die Produktion der ersten Staffel noch in vollem Gange.