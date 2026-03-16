Oscar-Verleihung: Zwei Filme räumen richtig ab! Mega-Enttäuschung für Chalamet und "Marty Supreme"

"One Battle After Another" wurde zum großen Gewinner des Abends. © Patrick T. FALLON / AFP

Den Hauptpreis als "bester Film" konnte sich "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) sichern! Insgesamt sammelte der Politthriller bei 13 Nominierungen sechs Oscars ein - darunter Auszeichnungen in Kategorien wie "beste Regie", "bester Nebendarsteller oder dem erstmals ausgezeichnetem "besten Casting".

Michael B. Jordan (39, "Blood & Sinners") ist mit dem Oscar als "bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet worden. Als "beste Hauptdarstellerin" wurde Jessie Buckley (36, "Hamnet") geehrt.



