Oscar-Verleihung: Zwei Filme räumen richtig ab! Mega-Enttäuschung für Chalamet und "Marty Supreme"
Los Angeles - Favoriten-Sieg und herbe Enttäuschung: Zu den großen Gewinnern der 98. Academy-Awards wurden "One Battle After Another", "Blood & Sinners" und "Frankenstein". Komplett leer ging hingegen das hochgehandelte Sport-Drama "Marty Supreme" aus.
Den Hauptpreis als "bester Film" konnte sich "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) sichern! Insgesamt sammelte der Politthriller bei 13 Nominierungen sechs Oscars ein - darunter Auszeichnungen in Kategorien wie "beste Regie", "bester Nebendarsteller oder dem erstmals ausgezeichnetem "besten Casting".
Michael B. Jordan (39, "Blood & Sinners") ist mit dem Oscar als "bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet worden. Als "beste Hauptdarstellerin" wurde Jessie Buckley (36, "Hamnet") geehrt.
Timothée Chalamet geht leer aus
Richtig bitter endete die Preisverleihung für "Marty Supreme" und Timothée Chalamet (30), der lange als großer Favorit auf den Hauptdarstellerpreis galt, aber am Ende leer ausging. Dasselbe Schicksal ereilte den Film auch in allen anderen Kategorien - trotz neun Nominierungen!
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Titelfoto: PATRICK T. FALLON / AFP, picture alliance / Jordan Strauss/Invision