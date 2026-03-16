Oscar-Verleihung: Zwei Filme räumen richtig ab! Mega-Enttäuschung für Chalamet und "Marty Supreme"

Zu den großen Gewinnern der 98. Oscar-Verleihung wurden "One Battle After Another", "Blood & Sinners" und "Frankenstein".

Von Niklas Perband

Los Angeles - Favoriten-Sieg und herbe Enttäuschung: Zu den großen Gewinnern der 98. Academy-Awards wurden "One Battle After Another", "Blood & Sinners" und "Frankenstein". Komplett leer ging hingegen das hochgehandelte Sport-Drama "Marty Supreme" aus.

"One Battle After Another" wurde zum großen Gewinner des Abends.
"One Battle After Another" wurde zum großen Gewinner des Abends.  © Patrick T. FALLON / AFP

Den Hauptpreis als "bester Film" konnte sich "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) sichern! Insgesamt sammelte der Politthriller bei 13 Nominierungen sechs Oscars ein - darunter Auszeichnungen in Kategorien wie "beste Regie", "bester Nebendarsteller oder dem erstmals ausgezeichnetem "besten Casting".

Michael B. Jordan (39, "Blood & Sinners") ist mit dem Oscar als "bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet worden. Als "beste Hauptdarstellerin" wurde Jessie Buckley (36, "Hamnet") geehrt.


Michael B. Jordan (39, "Blood &amp; Sinners") und Jessie Buckley (36, "Hamnet") sind die "besten Schauspieler".
Michael B. Jordan (39, "Blood & Sinners") und Jessie Buckley (36, "Hamnet") sind die "besten Schauspieler".  © Montage: Foto von PATRICK T. FALLON / AFP

Timothée Chalamet geht leer aus

Timothée Chalamet (30) hatte sich den Abend sicher anders vorgestellt.
Timothée Chalamet (30) hatte sich den Abend sicher anders vorgestellt.  © picture alliance / Jordan Strauss/Invision

Richtig bitter endete die Preisverleihung für "Marty Supreme" und Timothée Chalamet (30), der lange als großer Favorit auf den Hauptdarstellerpreis galt, aber am Ende leer ausging. Dasselbe Schicksal ereilte den Film auch in allen anderen Kategorien - trotz neun Nominierungen!

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Titelfoto: PATRICK T. FALLON / AFP, picture alliance / Jordan Strauss/Invision

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