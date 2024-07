Marvel-Überraschung: Kultfigur kehrt als Bösewicht zurück!

USA - Robert Downey Jr. (59) kehrt ins MCU zurück, aber anders als viele denken! Er wird in den nächsten Avengers-Filmen "Doctor Doom" verkörpern!

Kevin Feige (51, links) mit Joe Russo (53, Mitte) und Robert Downey Jr. (59, rechts). © Screenshot/X/DiscussingFilm

Das verriet der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige (51), am gestrigen Samstag auf der Comic-Con in San Diego.

Downey Jr. betrat die Bühne in einem olivgrünen Gewand, zusammen mit Dutzenden anderen, die die ikonische Metallmaske von "Doctor Doom" trugen. Dramatisch nahm er sie ab und enthüllte unter wildem Jubel sein Gesicht, wie ein Video von DiscussingFilm zeigt.

"Neue Maske, gleiche Aufgabe", so Downey Jr. auf der Bühne.

"Wenn wir Doctor Doom auf die Leinwand bringen wollen, ist er einer der komplexesten und unterhaltsamsten Charaktere der gesamten Fiktion (...) Wenn wir das machen wollen, brauchen wir den besten Schauspieler der Welt", so Joe Russo (51), einer der Regisseure der Filme.

Die beiden Filme, in denen er den Antagonisten "Doctor Doom" spielen wird, sind "Avengers: Doomsday", der im Mai 2026 in die Kinos kommen soll, und "Avengers: Secret Wars", der genau ein Jahr später, im Mai 2027, in den Kinos laufen soll.