Mehrfacher Oscar-Gewinner tot: Film-Legende Arthur Cohn verstorben
Jerusalem (Israel) - Der Schweizer Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist im Alter von 98 Jahren verstorben.
Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend, etwa SRF oder die Baseler Zeitung, unter Berufung auf seine Angehörigen. Die Bild veröffentlichte Cohns Todesanzeige. Demnach soll der in Basel geborene Cohn am Samstag in Israel beerdigt werden.
Darin hieß es weiter: "Mit tiefer Trauer und gebrochenem Herzen geben wir den Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters, Großvaters, Bruders und Onkels, Arthur Cohn, bekannt. Ein Mann mit Weitblick und Kreativität, voller Liebe und Güte, ein Beschützer Zions."
Zu Cohns bekanntesten Produktionen zählen "Der Garten der Finzi Contini" (1970) sowie "Die Kinder des Monsieur Mathieu" (2004). Für die Dokumentarfilme "Nur Himmel und Dreck" (1960), "American Dream" (1990) und "Ein Tag im September" (1999) erhielt er als einer der Produzenten den Oscar.
Drei weitere Oscars wurden ihm jeweils indirekt für den besten fremdsprachigen Film verliehen.
Im Februar 2019 wurde Arthur Cohn von der "Cinema-for-Peace-Foundation" in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
